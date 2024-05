Il libro di Selvaggia Lucarelli è ormai di dominio pubblico e nei primi capitoli, prima di analizzare la discesa del fenomeno dei Ferragnez, ha raccontato l’ascesa di Fedez e Chiara Ferragni.

Selvaggia Lucarelli ha ricordato che ai tempi (era il 2016) “lei in Italia era quella con più follower dei due, ma meno conosciuta“. Se Fedez lo conoscevano trasversalmente mamme e figlie, Chiara era famosa solo a un po’ di figlie appassionate di moda e di lifestyle. “Mio padre non aveva mai sentito nominare Chiara Ferragni fino a Sanremo 2023” – ha scritto Lucarelli nel suo libro – “e così la maggioranza degli italiani, quelli che non frequentano i social“. Lei grazie a lui ha conquistato il pubblico nazional popolare, lui grazie a lei è attirato curiosità del pubblico internazionale ed è entrato nel circolo di eventi a cui partecipano Donatella Versace e Bella Hadid. I mondi di loro due si sono così contaminati, ma, come evidenziato da Selvaggia: “Quella contaminazione ha portato sfortuna a entrambi“.

Secondo la scrittrice Fedez e Chiara si sono dati mano reciprocamente compensando il target che mancava all’altro, un’unione che ha giovato a entrambi e che ha permesso a tutti e due di creare una storytelling sulla loro relazione. Dal primo appuntamento alla proposta di matrimonio, dal matrimonio stesso alla prima ecografia, dalla nascita del primo figlio all’annuncio della seconda gravidanza e così via. Una soap opera in tutti i sensi.

Perché Chiara e Fedez si sono aiutati a vicenda: l’analisi di Selvaggia

A tal proposito Selvaggia Lucarelli ha ricordato un aneddoto di sua mamma, donna di grande cultura “amante della storia, della politica e dell’arte” e che sul comodino “aveva le biografie dei Papi” che ogni giorno seguiva con attenzione Beautiful. “Faticavo a capire quale fosse il collante tra mia madre e Brooke Logan, per cui un giorno glielo domandai“. La risposta? “Voglio solo vedere come va a finire“.

E sarebbe questo, secondo lei, il vero successo dei Ferragnez: appassionare il pubblico in una soap sulla loro vita.

Siete d’accordo con la sua teoria?