Sondaggi di Amici: chi vince tra Dustin, Holden, Marisol, Petit, Sarah, Mida

Dopo otto mesi, domani si concluderà la ventitreesima edizione di Amici di Maria. Quest’anno non è così semplice prevedere chi sarà ad alzare la coppa, visto che gli scommettitori fanno tutti lo stesso nome e i sondaggi ne fanno un altro. Secondo i bookmaker a trionfare sarà Petit, seguito da Holden, mentre sui social sembra più quotata Sarah Toscano. Su una cosa però sono quasi tutti d’accordo, nella categoria danza Marisol dovrebbe battere Dustin (in ogni caso vincerà un alunno di Alessandra Celentano).

Sondaggi di Amici 23, chi vincerà sabato sera?

Se per i siti di scommesse sarà Petit a vincere questa edizione di Amici di Maria, i lettori di Biccy, Today e Reality House la pensano diversamente. Secondo i sondaggi dei siti che si occupano di Amici, dovrebbe essere Sarah a conquistare la vittoria. Se i lettori di Biccy e Reality House hanno piazzato Holden e Marisol al secondo e terzo posto, quelli di Today hanno invertito queste posizioni.

Ricordiamoci però che ad Amici, così come al Grande Fratello, la finale sarà votata esclusivamente dal pubblico, non ci sarà l’intervento di nessuna giuria (come invece è successo a Sanremo), quindi – per quanto preferirei la vittoria di Sarah – alla fine secondo me…

“Stando a Reality House, infatti, il pubblico non sembra avere dubbi: Sarah è la più votata e, al momento, è in testa alle proiezioni raggiungendo addirittura il 58% delle preferenze. Insegue Holden (21%), mentre ancora più staccati ci sono Marisol (10%), Mida (crollato al 5%) e Dustin (4%). Condannato dal pubblico, invece, il favorito Petit, dato al 2%: “Sarah, Sarah e ancora Sarah”, “Sarah, se non lei Holden o Marisol, ma vincerà Petit”, “Vince lo ‘0 certificazioni e raccomandazioni’, ossia Petit” “Adorerei una vittoria di Sarah… ma vicnerà un Petit qualsiasi, purtroppo” si legge sul web. Chissà se l’exploit vissuto da Sarah nella fase Serale di Amici verrà premiato fino alla vittoria finale del talent show di Maria De Filippi”.