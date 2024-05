Ex vincitore de L’Isola dei Famosi apre un podcast con Fabio Rovazzi

Da un paio di anni a questa parte i podcast vanno per la maggiore e se non ne hai uno non sei un vero influencer. Fedez, Barbara d’Urso, Giulia Salemi, migliaia di youtuber e ora pure Fabio Rovazzi. Il cantante ha deciso infatti di aprire un podcast con una voce consolidata a livello radiofonico: l’ex vincitore de L’Isola dei Famosi, Marco Mazzoli.

La strana coppia Mazzoli-Rovazzi (che fine ha fatto Noise e perché non fa parte del progetto?) debutterà il prossimo 21 maggio e il titolo del pocast è 2046, come l’anno in cui, secondo la NASA, un asteroide colpirà la terra. Per questo motivo i due nella foto promozionale sono vestiti da astronauti.

Fabio Rovazzi con Marco Mazzoli, gli ospiti del loro podcast

“La presunta data della fine del mondo è diventata il punto d’inizio di questa produzione in cui ci s’interroga sulle sfide e le opportunità che il futuro riserva” – riporta DavideMaggio – “All’interno di uno studio avveniristico i due, che per l’occasione indossano un giubbotto che richiama le tute spaziali, s’interrogano, insieme a tanti compagni di viaggio, su ciò che sarà. La lista di ospiti è davvero di primo piano. A cominciare da volti noti della tv come Fabio Fazio, Gerry Scotti e Michelle Hunziker con la quale Rovazzi si appresta a condividere l’esperienza di Io Canto Family su Canale 5.

Dal mondo dello sport arrivano Stefano Domenicali, Charles Leclerc, Javier Zanetti mentre da quello delle sette note provengono Ornella Vanoni, Geolier, Francesca Michielin, Emma Marrone, Tananai, Jake La Furia, Rose Villain, Albano, Enrico Ruggeri, Bello Figo. Completano il nutrito parterre: Renzo Rosso, Roberto Saviano, Flavio Briatore, Fabrizio Corona, Alessia Lanza, Alessandro Cecchi Paone, Mara Maionchi, Giulia Innocenzi, Alessandro Borghese, Homyatol e Filippo Giardina”.

Oggettivamente una genialata.

E Fedez con Mr Marra? Per adesso muto.