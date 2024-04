Silenzio dei colleghi di Serena Bortone: “Vogliono tenersi il posto”

Dopo lo stop all’ospitata di Antonio Scurati nella trasmissione Che Sarà, Serena Bortone con grande coraggio ha letto il monologo sul 25 aprile che lo scrittore aveva preparato e che a quanto pare ha terrorizzato qualcuno. Silenzio da parte di quasi tutti i colleghi della conduttrice, che adesso potrebbe rischiare un provvedimento disciplinare. Secondo La Repubblica il programma Che Sarà a giugno potrebbe addirittura chiudere i battenti.

Il silenzio dei colleghi di Serena Bortone.

Selvaggia Lucarelli con grande lucidità ha notato come quasi tutti i colleghi di Serena Bortone si siano ben guardati dal dimostrarle solidarietà in un momento così complicato. Secondo la scrittrice certi conduttori sarebbero troppo preoccupati a tenere saldo il loro posto in Rai.

“Sempre questa esigenza di diventare il centro del racconto, pure se nel centro del racconto ora ci sono due persone che si chiamano Bortone e Scurati. Nel frattempo il silenzio assordante (al massimo qualche messaggino stitico sui social) dei colleghi di Bortone in Rai, ben attenti a tenersi il posto. Non è che siano così diversi dai dirigenti che censurano. Scurati: alla fine pure loro vogliono tenersi il posto”.

Tra le pochissime che hanno invece dimostrato vicinanza alla Bortone c’è stata Francesca Fagnani, che sul suo profilo Twitter stamani ha scritto: “Tutta ma proprio tutta la mia solidarietà a Serena Bortone e Antonio Scurati“.



Un utente (che ha la bandierina italiana nel nickname e come bio ‘Voler cambiare la testa ad un comunista è come voler pettinare un porcospino’) ha contestato la Fagnani ricordandole che si è rifiutata di ospitare il generale Vannacci a Belve. La presentatrice in poche parole ha spento il tweet polemico: “Si può scegliere chi intervistare, fortunatamente, diverso è cancellare contratti già fatti signora mia“.

Per come vanno le cose, a questo punto non mi stupirebbe il comeback di Belve sul Nove.