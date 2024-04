Sigfrido Ranucci dalla Bortone: “Cosa penso di quello che ti è capitato”

Serena Bortone stasera è tornata in onda con il suo Che Sarà e ha ospitato anche il collega Sigfrido Ranucci. Prima di rispondere alle domande, il conduttore di Report ha chiesto alla collega: “Intanto volevo chiederti una cosa, come stai?“.

La Bortone in maniera molto tranquilla ha risposto facendo a sua volta una domanda al presentatore di Rai Tre: “Bene dai, ma tu che ne pensi di quello che è successo?”

“Io penso che si poteva evitare tutto quello che hanno fatto. Diciamo che l’immagine di questa azienda non ne è uscita affatto bene da questa brutta storia. Io parlo anche semplicemente dal punto di vista commerciale, com’è stata gestita l’informazione, che è merce oggi nel nostro paese. Ne hanno beneficiato altri, ne ha beneficiato paradossalmente anche il profilo social della nostra presidente del consiglio, visto che ha pubblicato lei il monologo e avrebbe potuto evitare di farlo, avrebbe potuto – visto che ha i mezzi – chiamare in azienda per capire cosa stava accadendo. Se aveva questa voglia di non censurare poteva tranquillamente dire ai dirigenti ‘mandate in onda questa cosa perché io non censuro nulla’.

Si tratta anche di un gesto di amore nei confronti di questa azienda, che è un’azienda in primis dei cittadini, tutti. Un’azienda alla quale noi vogliamo molto bene”.