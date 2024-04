Ascolti tv, quanto ha fatto la quinta puntata di Amici

Parliamo di ascolti. Quanto ha fatto la quinta puntata del Serale della 23esima edizione di Amici?

La quinta puntata, che ha visto l’eliminazione di Lil Jolie e di Gaia De Martino (che si è portata dietro anche la sua riserva, Aurora Ranvestel) ha fatto 3.843.000 telespettatori pari al 25,7% di share. Su Rai1 il ritorno de I Migliori Anni con Carlo Conti ha fatto 3.064.000 telespettatori pari al 18,2% di share.

Amici 23, ascolti

1^ puntata: 3.768.000 telespettatori, pari al 26,7% di share

2^ puntata: 3.736.000 telespettatori, pari al 27,3% di share

3^ puntata: 3.781.000 telespettatori, pari al 25% di share

4^ puntata: 3.639.000 telespettatori, pari al 25,2% di share

5^ puntata: 3.843.000 telespettatori, pari al 25,7% di share

“Viviamo in un momento in cui il bacino televisivo è completamente cambiato” – ha dichiarato Maria De Filippi – “L’assenza di una programmazione delle generaliste ha consentito di dare più spazio alle terrestri e di far sì che la gente da casa scoprisse altri canali“. Insomma, gli ascolti nel corso degli anni sono cambiati, ma Amici ha sempre uno zoccolo duro di fedelissimi.

Serale di Amici, la composizione delle squadre

Zerbi-Celentano

Dustin Taylor

Holden

Marisol Castellanos

Petit

Cuccarini-Lo

Mida

Sarah Toscano

Sofia Cagnetti

Pettineli-Todaro

Martina Giovanni

Eliminati

Ayle

Kumo

Nicholas Borgogni

Giovanni Tesse

Lucia Ferrari

Lil Jolie

Gaia De Martino

