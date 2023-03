Signorini chiama al telefono Tavassi e lo sgrida per quanto successo al Grande Fratello Vip

Quello andato in onda oggi pomeriggio è stato l’ultimo daytime del Grande Fratello Vip prima dell’arrivo della finale prevista per lunedì. Un daytime in cui abbiamo anche assistito alla telefonata che Alfonso Signorini ha fatto privatamente ad Edoardo Tavassi per sgridarlo su quanto successo qualche giorno fa. Ma andiamo per gradi.

Un po’ di giorni fa – chi in piena notte stava seguendo la diretta su Mediaset Extra – si è imbattuto in una litigata fra gli Incorvassi fatta sottovoce a letto. Il motivo del litigio non è stato ben capito, ma sono volate parole offensive ed Edoardo Tavassi più volte ha dato della sfig@ta a Micol Incorvaia. Quanto è bastato per far arrabbiare le Donnalisi e le Nikiters che hanno mandato in tendenza l’hashtag #FUORITAVASSI chiedendone la squalifica.

Davvero è stata chiesta la squalifica per una litigata sottovoce fra gli Incorvassi? ✈️✈️ #GFVip #Incorvassi — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 29, 2023

Il portale BlogTivvu.com che ha ripreso la litigata ha così trascritto le parole di Tavassi:

“Io esco dalla porta rossa stasera. Perché? Sei proprio una povera sfig@ta. Sei una povera sfig@ta, non te ne frega un C e questa è l’ennesima dimostrazione. Io mi segno tutto, vai tranquilla. Detto questo vai avanti così. Non me ne frega un C né del GF Vip né della finale del C fai quello che ti pare”.

Signorini chiama Tavassi

Parole che non sono affatto piaciute a Signorini che però non lo ha squalificato.

“Voglio fare due chiacchiere con te perché devo dirti una cosa importante. L’altra sera quando hai litigato con Micol – ed eravate in una situazione di intimità – ti sei lasciato andare ad una serie di parole che noi abbiamo più volte detto che non si devono dire. Anche in una situazione di intimità come quella che potrebbe essere paragonata ad una telefonata al telefono. Ovviamente non avevi un atteggiamento aggressivo, ma vogliamo portare nella casa della gente la buona educazione. Detto questo goditi il week end e la finale”.

Un’edizione nata con le polemiche e chiusa con altrettante polemiche.