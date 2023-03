L’Isola dei Famosi cast rivoluzionato: dentro i Jalisse, fuori Onestini – tutti i cambiamenti

L’Isola dei Famosi ha ora un cast (che sembrerebbe essere ufficiale) che è stato un po’ cambiato rispetto a quello trapelato online nel corso delle ultime settimane. Fra la lista dei naufraghi di Ilary Blasi è sparito infatti Gianmarco Onestini, fratello minore di Luca Onestini, che ha già partecipato all’ultima edizione di Supervivientes. Al posto di Onestini è stato chiamato Andrea Lo Cicero, ex rugbista siciliano.

Non confermati neanche i nomi di Luca Di Carlo e di Giulia Sara Salemi, il primo celebre per essere l’avvocato di Ilona Staller e la seconda famosa su TikTok: al loro posto hanno trovato spazio i Jalisse, al secolo Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Fuori anche le gemelle Elga e Serena Enardu, il loro posto è stato occupato dalle attrici Corinne Clery e Nathaly Caldonazzo, quest’ultima alla sua seconda partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Gli altri, invece, sono stati tutti confermati: ci sarà Alessandro Cecchi Paone in coppia col fidanzato Simone Antolini; gli speaker radiofonici dello Zoo di 105 Paolo Noise e Marco Mazzoli; la figlia di Dario Argento, Fiore e le modelle Helena Prestes e Claudia Motta. Volerà in Honduras anche il conduttore Marco Predolin, l’attore delle fiction Ares Christopher Leoni, l’ex Suor Cristina, Pamela Camassa e l’influencer di moda Gian Maria Sainato.

Conduce Ilary Blasi, in studio Vladimir Luxuria con Enrico Papi e in loco di nuovo Alvin. La prima puntata è prevista per il prossimo 17 aprile e durerà in totale 10 puntate solo di lunedì.

L’Isola dei Famosi, il cast completo

Alessandra Drusian | cantante dei Jalisse

Alessandro Cecchi Paone | conduttore

Andrea Lo Cicero | ex rugbista

Claudia Motta | reginetta di bellezza

Christopher Leoni | attore delle fiction Ares

Corinne Clery | attrice

Cristina Scucca | ex Suor Cristina

Fabio Ricci | cantante dei Jalisse

Fiore Argento | figlia di Dario Argento

Gian Maria Sainato | influencer

Helena Prestes | modella, ex concorrente di Pechino Express

Marco Mazzoli | speaker radiofonico dello Zoo di 105

Marco Predolin | conduttore tv

Nathaly Caldonazzo | attrice

Pamela Camassa | compagna di Filippo Bisciglia

Paolo Noise | speaker radiofonico dello Zoo di 105

Simone Antolini | fidanzato di Alessandro Cecchi Paone