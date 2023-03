Chi uscirà nella terza puntata del serale di Amici: i pronostici dei ragazzi

Domani sera andrà in onda la terza puntata del serale di Amici. Chi uscirà dalla scuola mariana? I ragazzi in casetta sono in crisi, soprattutto Cricca, che crede di dover abbandonare il talent.

“Mi sono rotto che qui in casetta nessuno mi apprezzi. Va bene così, ma sono sicurissimo che vado via io alla prossima, al 100%, anzi 80%. Mi voglio godere questa settimana. Me la voglio solo godere e basta, non ho altro da dire. Nei voti che fanno qui ci sono dinamiche che vanno oltre al talento. Come quando Angelina si rifiuta di nominare Federica per il rapporto che ha con lei. Non lo so, mi sento davvero che esco domani. Diciamo che sono sicuri di chi non esce. Non esce Ramon, Isobel, Mattia, Angelina, Aaron, Samu non esc e. Io Wax, Ale, Maddalena e Federica siamo a rischio di uscire. Siamo in cinque a rischio. Tra questi qui c’è uno che esce la prossima puntata”.

Anche Ramon teme di finire al ballottaggio:”Anche io sono certo al 100% che finisco al ballottaggio nella prossima puntata“. Samu è stato più preciso: “Io mi sento che se non è la prossima puntata, allora è quella dopo. Potrei fare solo tre puntate“.

Wax: “Io penso di uscire da sempre”.

Maddalena crede che a lasciare la scuola sarà lei: “Chi penso uscirà? Io non vedo qui persone che possono uscire prima di me. Quindi se penso giusto potrei uscire io sabato. Mi sento sempre più in basso. Domani probabilmente me ne vado. Quello che poi pensano gli altri condiziona i miei pensieri e la mia realtà. Ero partita bene e invece adesso non mi sento più forte. Volevo che il pensiero altrui non mi toccasse e non è più così invece“.

Wax ha detto addirittura di non aver mai disfatto la valigia: “Io non faccio testo perché penso di uscire dall’inizio. Anche nella puntata di Natale pensavo si potesse uscire. Infatti non ho mai disfatto la valigia. Ogni puntata ho pensato di andarmene. E anche adesso penso che potrei essere eliminato“.

In vista della terza puntata del Serale i ragazzi condividono la loro paura di essere eliminati e… #Amici22 pic.twitter.com/VaE0LrKkN7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 31, 2023

Chi uscirà domani sera?

Attenzione spoiler! Di certo sappiamo che durante la registrazione di ieri sono finiti al ballottaggio finale Wax e Samu. E ad uscirà secondo me sarà proprio Samu, che però una volta fuori si potrà godere anche il successo del film di cui è protagonista, Stranizza d’Amuri.