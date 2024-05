Serena Bortone a Verissimo parla degli attacchi ricevuti

Serena Bortone nella giornata di oggi ha debuttato su Canale 5 ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Un’intervista inaspettata realizzata dopo le polemiche sul monologo di Scurati e gli attacchi da parte degli haters.

“Nella vita uno cerca di fare la cosa giusta, ma secondo me l’importante è non fare la cosa sbagliata. Se ho ricevuto più attacchi o attestati di stima? Non sarebbe elegante da parte mia fare compiacimento. Non ti farò classifiche. Ma ti sorrido e ti dico che sono molto tranquilla” – ha risposto Serena Bortone – “Gli attacchi comunque, specialmente quelli sui social, mi fanno provare un senso di tenerezza. Questo perché loro passano il loro tempo al computer a insultare gli altri quando potrebbero andare a spasso o leggere un libro. Ma sono un personaggio pubblico, quindi onori e oneri”.

Serena Bortone a Verissimo: “Io orgogliosa dipendente della Rai”

A chi pensava che questa intervista fosse una premessa al suo ingresso in Mediaset si sbaglia però di grosso: Serena Bortone sta bene in Rai. “Io sono un’orgogliosa dipendente della Rai. […] La Rai mi ha sempre valorizzato“.

Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se il caso Scurati (senza mai citarlo però) le è costato qualcosa, Serena Bortone ha chiuso: “Nella vita si paga un prezzo per tutto, compresa la libertà. Ma l’assenza di libertà sarebbe per me un prezzo ben superiore. Nella vita si paga un prezzo per tutto. L’importante è essere se stessi e fare il proprio dovere”.

La giornalista, orfana del suo Oggi è Un Altro Giorno, è stata spostata su Rai3 per condurre CheSarà.

Mediaset, che avrebbe già deciso di spostare Myrta Merlino su Rete4, ha perso una grossa occasione non arruolando nella propria scuderia Serena Bortone. Il suo Oggi è Un Altro Giorno è stato un successo del pomeriggio di Rai1 e sarebbe stato perfetto riproporlo al posto di Pomeriggio Cinque, magari integrandolo anche con uno spazio di attualità.