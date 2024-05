Deianira sul suo invito al Grande Fratello Vip: “Quanto mi hanno offerto”

Rumor, indiscrezioni, scoop su tradimenti e gravidanze segrete, negli anni Deianira Marzano è diventata una delle regine dei gossip sui social. L’esperta di cronaca rosa nel 2018 sarebbe dovuta entrare nella casa del Grande Fratello Vip per avvisare Giulia Provvedi che il suo fidanzato dell’epoca la stava tradendo. La produzione del reality aveva già stipulato un contratto con Deianira, che si sarebbe portata a casa 5.000 Euro per un’ospitata di pochi minuti. La Marzano aveva già raccontato questo aneddoto, ma oggi a Radio Marte ha svelato altri retroscena di quel mancato ingresso.

“La diffida che mi ha più fatto girare le scatole è stata quella di Gollini con una delle Donatella. Io mi stavo accingendo a varcare la porta del Grande Fratello Vip. Se dovevo partecipare? No, io dovevo andare lì a dire a una delle Donatella che aveva le corna. Quindi avevo già firmato questo contratto bellissimo. Ai tempi conduceva Ilary Blasi. Mi avevano chiamato e io avevo avuto un bel contratto da 5.000 Euro per entrare lì e stare un minuto. In pochissimo tempo mi prendevo questi 5.000 Euro e poi me ne tornavo a casa contenta. Il mio sogno è sempre stato quello di andare nella casa del GF Vip e finalmente ce l’avevo fatta.

Mi ha chiamata un autore e mi ha chiesto se avevo le prove. Io ho mostrato tutto, ho documentato quello che avevo con gli autori del programma. E nero su bianco mi hanno detto che prendevo 5.000 Euro per questo ingresso. Quindi io firmo subito, bellissimo 5.000 Euro. Tanti soldi, l’entrata al GF Vip, edizione di Ilary Blasi, cosa potevo chiedere di più? Io dovevo entrare a dire a Giulia Provvedi ‘guarda, io ho visto il tuo fidanzato che si portava una’.

Sono stata trattata come una principessa. Mi sono cambiata nel camerino, mi portano tutto da mangiare, un ben di Dio, trattata con i guanti bianchi. Io ero felicissima, mi truccavano come una star. Poi ero lì e mi è arrivata una mail con una diffida. Adesso non l’avrei nemmeno fatta vedere. Ai tempi invece l’ho subito fatta vedere. E così quelli di Endemol alle 23 hanno saputo da me della diffida di Gollini ed è saltato tutto”.