Arrivo di Belen e Barbara d’Urso a Ballando: il desiderio di una protagonista

Milly Carlucci adesso è impegnata con il programma L’Acchiappatalenti, ma questo non significa che non stia lavorando anche alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice insieme al suo team sta mettendo insieme il cast che vedremo in pista dal prossimo ottobre. Da mesi si parla di un possibile arrivo di Belen Rodriguez nel programma di Rai Uno, pare infatti che la showgirl argentina fosse vicina alla firma, ma alla fine qualcosa è cambiato.

Davide Maggio ha svelato: “Belen ha spesso regalato colpi di scena. Anche questa volta è accaduto e c’è stato un passo indietro all’ultimo minuto. Ballando per lei sarebbe stata una buona opportunità, una vetrina in un periodo in cui lei è lontana dagli schermi. La presenza della Rodriguez sarebbe stata ottima anche per la trasmissione. La Rodriguez infatti resta una garanzia di attenzione mediatica, inoltre sarebbe stata tra le migliori concorrenti in fatto di ballo. A noi non risulta fondata la notizia di un corteggiamento di Milly Carlucci a Nina Moric“.

Boom!💣 Belén Rodríguez non sarà nel cast di #BallandoConLeStelle: secondo @davidemaggio la showgirl avrebbe fatto dietrofront nonostante ci fossero trattative in corso.💃🏻 pic.twitter.com/2RTEHJd2xU — adoroivipponi✏️ (@adoroivipponi) May 15, 2024

Arrivo di Barbara d’Urso e Belen Rodriguez a Ballando: il desiderio di un volto del programma.

Tra quelli che vorrebbero vedere Belen a Ballando c’è sicuramente una delle protagoniste dello show Rai. Rossella Erra in un’intervista rilasciata a Mio ha spiegato come mai avrebbe voluto vedere l’arrivo di Belen, magari insieme a quello di Barbara d’Urso.

“Le vorrei entrambe a Ballando con le stelle, mi piacerebbe vederle interagire visto che tra loro pare che non corra proprio buon sangue. È impossibile dimenticare l’exploit di Barbara che una volta ha detto di fare il 22% di share anche senza i Rodriguez. E poi che dire delle loro eventuali interazioni con Selvaggia Lucarelli? Le adorerei”.

Rossella ha proprio ragione, Barbara e Belen sarebbero state due vere bombe per un programma come Ballando. Una loro partecipazione non solo avrebbe fatto parlare e attratto il pubblico, ma le due (visto che ballano bene) se la sarebbero cavata divinamente in pista.