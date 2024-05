Carla Bruni scrive a Sarah Toscano, ma il post non si vede per problemi

Sarah Toscano può vantare di avere una fan famosa a livello internazionale. Chi? Carla Bruni, top model, cantante nonché moglie di Nicolas Sarkozy. La donna in queste ore ha infatti condiviso su Instagram un’esibizione che la cantante ha fatto ad Amici sulle note proprio di Quelqu’un M’a Dit, sua celebre hit.

“Quelqu’un m’a dit, più di 20 anni fa, non immaginavo il meraviglioso percorso che avrebbe intrapreso” – ha scritto Carla Bruni su Instagram – “Non immaginavo che sarebbe entrata nei vostri cuori fino a questo punto. Era solo una canzone d’amore perduto, un dolce ritornello un po’ antico. In tutto il mondo si accendono gli accendini e gli occhi quando la canto e giovani cantanti di tutto il mondo mi danno l’immenso piacere di cantarla. Grazie alla meravigliosa Sarah Toscano per la sua emozione e la sua delicatezza. Grazie a te, caro Cristiano Malgioglio, per avermi mandato la bellissima performance di Sarah”.