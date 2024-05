Da 10 anni il cucciolo era intrappolato a causa dell’essere umano

La triste storia di un cucciolo “intrappolato” da dieci anni per colpa dell’incuria dell’essere umano: ecco come il cane è stato aiutato.

Arrivato in una clinica veterinaria dell’Illinois, l’anziano cagnolino di quindici anni era in fin di vita. Per dieci anni, a causa dell’incuria degli esseri umani, aveva vissuto “intrappolato” dal suo stesso pelo. Le condizioni del quattro zampe, un esemplare di razza Barboncino, erano disperate. A intervenire in aiuto del cucciolo e a impegnarsi con tutte le forze per salvarlo è stato il veterinario statunitense Jim Carlson.

La storia del cagnolino intrappolato nel suo stesso pelo: da dieci anni nessuno si prendeva cura del quattro zampe

Il dottor Carlson, sul profilo TikTok all’account social @holistic vet advice apawthecary, ha pubblicato un video in cui mostra le condizioni disumane con cui è stato trovato il cagnolino. Un secondo filmato mostra il cucciolo subito dopo il lungo intervento di toelettatura.

Jim Carlson lavora da tanti anni come veterinario olistico nella periferia nord-occidentale di Chicago, la più grande città dell’Illinois. In tutta la sua vita il dottor Carlson non si era mai trovato di fronte a una situazione disperata come quella dell’anziano cagnolino. Il cucciolo, ribattezzato con il nome di Miracle, è sopravvissuto per miracolo a dieci anni di incuria e maltrattamenti.

Il medico ha definito il salvataggio di Miracle come estremamente difficile. Tutto il team di veterinari è rimasto commosso di fronte alla situazione del cagnolino, dal comportamento molto dolce nonostante la paura per gli esseri umani. Trasferito d’urgenza alla Riserside Animal Clinic, il cane è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Per rimuovere la “stuoia di pelo” aggrovigliato, all’interno del quale si era annidato sporco e parassiti, sono state necessarie sei ore e mezza. L’operazione è andata bene, ma il cagnolino ha ancora una lunga strada prima della guarigione. A Miracle sono stati somministrati antidolorifici e antibiotici. Oltre a dover fare bagni medicati, il cucciolo deve imparare nuovamente a camminare e a muoversi ora che è finalmente libero dal pelo che lo intrappolava.

@holisticvetadvice Poor little thing needs so much help. Groomers said no so they called us and we are working on her now. She is very sweet and worried. Will post a follow up later to see how far we get wihout pushing her. #rescuedog #groomersoftiktok #holisticvet #veterinariansoftiktok #veterinarian #chicago #mchenrycountyil ♬ vertigo – insensible & énouement

Il cane è stato affidato al rifugio per animali di Huntley insieme ad altri quattro cuccioli salvati dalla stessa abitazione e dalle stesse condizioni di incuria. Per il periodo di convalescenza, è stata individuata per Miracle una famiglia affidataria.

@holisticvetadvice #rescuedog Her life starts today. She will need recovery, nutrition and rest to learn to live her life as someone’s cherished baby. Thank you #jimcarlsondvm ♬ Never Beaten – Nora Gallo

Considerando quanto il povero cagnolino abbia sofferto si può augurare al cucciolo che la famiglia lo adotti e gli permetta di vivere in serenità gli anni della sua vecchiaia. (di Elisabetta Guglielmi)