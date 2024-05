Damiano David si arrabbia per una sua foto fake e tira in ballo l’avvocato

Su Twitter ieri pomeriggio ha iniziato a circolare il post di una ragazza che sul suo profilo ha caricato una foto fake di Damiano David, scrivendo: “Questo ragazzino è etero e “cis-gender” (perdonatemi la parola orrenda). Perché finge di essere quello che non è? Per pompare una carriera artistica altrimenti mediocre? Questa pagliacciata non offende i veri trans-gender?“.

Poche ore dopo la pubblicazione del tweet è arrivata la risposta del leader dei Maneskin, che ha tirato in ballo il suo legale ed ha spiegato alla ragazza che lo scatto da lei pubblicato era stato manipolato: “Ciao Cristina. Mi chiedevo se sapesse che la foto da lei divulgata è un fake e che lei lo sta usando in modo denigratorio. Vuole un opinione del mio avvocato? Se cambia idea può contattarmi su Instagram“.

Cominciò trollando e finì blastata. Vi ricordo che è ancora tutto gratis. pic.twitter.com/LVBFh4I2wI — Sofy La Topa (@DarkLadyMouse) May 5, 2024

Io fossi in te comincerei a cercare un buon avvocato. — Cuggino Massone 🐧 (@IlNazionale) May 5, 2024

Damiano David: “Controlli la sua mail, ci sentiremo presto”.

“Cristina” dopo aver avuto dei dubbi sulla veridicità del profilo del cantante, ha cercato di giustificarsi in modo maldestro: “Questa è una foto che gira su X ! Non sono stata io a diffonderla. Chi ha creato e diffuso la foto falsa di Damiano David in biancheria femminile ha ovviamente vilipeso la mascolinità del cantante, che giustamente si è risentito. Ha tutta la mia solidarietà e chiedo scusa per non essermi accorta del falso e averlo condiviso“.

E alla fine l’artista ha chiuso così: “Io ci ho provato ad essere carino. Controlli la mail ci sentiamo presto“.

