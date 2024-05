OPPO Find X5 Lite Smartphone, AI Tripla fotocamera 64+8+2MP, Display 6.43” Refresh rate 90HZ AMOLED FHD+, 4500mAh RAM 8GB+ROM 256GB Android 12 [Versione Italiana] Starry Black

247,19 €

(as of May 18, 2024 19:10:36 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Ritratti DSLR

I tuoi ritratti da professionista, in movimento

Get ready to direct the DSLR-esque motion picture of your dreams with Find X5 Lite’s Bokeh Flare Portrait Video. Combined with OPPO’s special Smart Skin Tone Protection AI, front or back, day or night, your video subject will always stand out in front of the beautifully blurred backdrop.

Video AI Highlight

Focus su i tuoi momenti

La modalità video AI Highlight impedisce che una scarsa illuminazione possa limitarti. La funzione AI riconosce infatti le differenti situazioni e abilita l’Ultra Night o il Live HDR per garantire dettagli sempre vividi e brillanti per i tuoi scatti.

Video AI Color Portrait

Focus su il colore

Sei pronto a giocare con i colori e ottenere il massimo dai tuoi scatti? Incontra la modalità video AI Color Portrait. Basta un tocco e potrai creare istantaneamente delle opere d’arte.

Video Ultra Steady

Lo stabilizzatore fa il resto

Che tu stia registrando le tue escursioni mattutine con la fotocamera anteriore o catturando i tramonti con la fotocamera posteriore, la modalità video Ultra Steady manterrà i tuoi video stabili come quelli di un professionista.

AI Portrait Retouching

Metti in evidenza la tua vera personalità

L’intelligenza artificiale di Portrait Retouching ha 193 step di controllo che identificano le tue caratteristiche in modo da dare risalto alla tua bellezza naturale. Con 8 opzioni di ritocco regolabili per la fotocamera frontale, sarai sempre pronto per il grande schermo.

108MP

Scopri la nitidezza in ogni dettaglio

Sorprendi con immagini ultra nitide da 108MP – l’alta risoluzione è resa possibile grazie all’algoritmo brevettato di super-risoluzione. Scopri gli infiniti dettagli che 108MP possono offrire.

1 Ricarica 2 Batteria 3 Processore 4 Schermo 5 Gaming

Fotocamere: Tripla fotocamera IA 64MP, fotocamera frontale 32MP (Sony IMX615), Flash posteriore

Funzioni della fotocamera: Foto, Ritratto DSLR, Bokeh, Ritratto Color A.I. Video, HDR, AI Beautification

Display: 6.43” 90HZ AMOLED FHD+ con protezione visiva

Batteria: 4500mAh per un esperienza di lunga durata, ricarica rapida SuperVOOC 2.0 65W

Sblocco schermo: Sotto schermo con impronta digitale, Sblocco Facciale

Impermeabilità: IPX4 resiste agli spruzzi d’acqua

Contenuto della confezione: Smartphone , Trasformatore + Cavo ricarica USB , clip per estrarre la SIM x 1, Cover in silicone, Pellicola protettiva pre applicate, Manuale d’installazione x 1, Garanzia x 1

OS Version: Android 11 & ColorOS 12.1