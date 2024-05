“Ho rischiato di morire, mi ha salvato la vita mio marito..” la drammatica confessione dell’amatissima conduttrice

Veronica maya si confessa davanti alle telecamere di Donne al bivio nella puntata che andrà in onda il 28 maggio: ” non lo avevo mai detto”

Veronica Maya ha sconvolto tutti con la sua rivelazione shock durante la puntata di Storie di donne al bivio in onda martedì 28 maggio su Rai 2. La conduttrice e attrice ha raccontato a Monica Satta di aver rischiato la morte per un aborto in Brasile, durante un viaggio con il suo attuale marito Marco Moraci, chirurgo plastico e padre dei loro tre figli.

Veronica ha spiegato di essere rimasta incinta poco prima di essersi recata in Brasile per un viaggio insieme a Marco. Nonostante si sentisse male già all’arrivo a Rio, ha deciso di non preoccupare il compagno e di non rinunciare alla vacanza. Le cose si sono complicate quando è stata colpita da una forte emorragia durante una serata in spiaggia, a 300 km di distanza da un centro medico attrezzato.

Il dottore brasiliano presente nel villaggio ha chiesto a Marco se si sentisse in grado di aiutarlo durante l’intervento di raschiamento necessario per salvare la vita alla Maya. Nonostante la mancanza di anestesia ortodossa, con un po’ di Ketamina per i cavalli e senza luce, Marco ha affrontato la situazione con coraggio, riuscendo a salvare la vita della compagna.

Veronica Maya e Marco hanno deciso in quel momento che potevano affrontare le difficoltà e le sfide che l’imprevedibilità della vita ti riserva. La conduttrice ha colto l’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di essere accanto alle donne in momenti così delicati e di non sottovalutare mai i segnali che il corpo ci manda.

La testimonianza di Veronica Maya ha suscitato grande commozione e ammirazione da parte del pubblico, che ha apprezzato il suo coraggio nel raccontare una storia così personale e toccante. La consapevolezza che il nostro cammino è pieno di momenti difficili, ma che con amore e coraggio si possono superare anche le prove più dure, è il messaggio che la conduttrice ha voluto trasmettere, dimostrando una volta di più la sua forza e determinazione.

