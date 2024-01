Sara Manfuso insultata in diretta tv: “Brutta come la fame!”

Nei giorni scorsi il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è finito al centro di una polemica e per questo motivo Francesco Vecchi l’ha ospitato a Mattino 5 per discutere dell’accaduto. In collegamento c’era anche Sara Manfuso, che ha giustamente fatto un appunto a Bandecchi.

Sara Manfuso e gli insulti di Bandecchi.

Il sindaco non si è pentito delle sue frasi: “Non mi sono pentito per ciò che ho detto. Le parole che ho usato hanno fatto arrabbiare mia moglie che era una bestia con me. Per il resto non mi sono pentito. La mia frase era una frase molto semplice, tanto che molte persone l’hanno capita bene. Io ho detto che, anche l’uomo più animale che esista, dovrebbe fermarsi nel momento che una donna gli dice no. Cosa intendevo con ‘uomo normale’, uno che non fa del male alle donne, ma è la decima volta che lo spiego!”

Sara Manfuso ha sottolineato come parlare di ‘normalità’ sia sbagliato, oltre che pericoloso: “Evidentemente non spiega bene! Vorrei dire a Bandecchi che noi non siamo solo degli animali, ma degli animali con raziocinio, e che la normalità è un concetto molto pericoloso“.

Bandecchi ha replicato alla giornalista in modo molto particolare: “Lei è molto carina, ma non ha capito quello che ho detto“. Giustamente l’ospite di Vecchi si è risentita: “Qual è il collegamento tra le due cose, mi scusi?. Lei è recidivo con il sessismo! Unisce l’aspetto di una donna ai contenuti che quella donna esprime. Quindi lei ancora una volta qui in diretta ci ha dimostrato la sua vera natura.Lei non è al bar dello sport“.

Invece di scusarsi il primo cittadino di Terni ha ben pensato di offendere: “Allora lei è brutta come la fame e non ha capito ugualmente. La signora non può iniziare dall’inizio! Io ho spiegato bene la cosa. Cosa c’entra farmi la partaccia?! Io ho dimostrato la mia natura? Sono un uomo normale. La signora non ha capito“.

Le parole che hanno scatenato la polemica.

Qualche giorno fa Bandecchi durante la discussione su un atto proposto dalle minoranze sulla violenza di genere ha detto: “Tutti gli italiani maschi mi hanno capito, almeno quelli normali. Detto questo, è vero che l’Italia è piena di imbecilli e io capisco che per qualcuno sia un problema capire le mie parole che rivendico tutte, una per una. Un uomo normale guarda il bel c**o di un’altra donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce, se la tr***a. anche. Se poi non ci riesce, invece torna a casa. Ora, offendetevi quanto c…o volete, ma questa è la mia idea”.