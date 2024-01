Beatrice Luzzi fino a poco tempo fa poteva contare sul supporto di Greta Rossetti, ma da quando quest’ultima ha deciso di diventare una fangirl dei Perletti le ha voltato le spalle e pure durante l’ultimo scontro fra Beatrice e Perla, Greta ha preso le parti di quest’ultima.

L’amicizia fra Greta e Perla è stata così analizzata da Beatrice che l’ha definita “professionale” e mirata per essere “contro di lei”. Insomma, un po’ come visto durante la scorsa edizione fra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, quando improvvisamente diventarono BFF solo per andare contro Oriana Marzoli. E infatti ora, al termine del reality, le due neanche si parlano più.

Luzzi su Vatiero e Rossetti: “La loro amicizia è professionale, loro sono due professioniste di reality”

“Mi sono resa conto che sono ragazze professioniste, che hanno centinaia di migliaia di follower e hanno visto tutte le edizioni di tutti i reality che sono stati fatti negli ultimi dieci anni. Sono molto dentro” – ha analizzato Beatrice Luzzi – “Sono venute qui non da sprovvedute o maltrattate da Mirko, ma sono venute da professioniste. Me ne sono resa conto. Greta ha indubbiamente una personalità dolce e accondiscendente, ma ha anche un’altra parte che l’ha fatta arrivare ad avere tutti quei followers, a fare la tentatrice a Temptation Island”.

E ancora:

“Anche Perla è così, ti ricordo che è stata lei a iscrivere la coppia a Temptation Island. Tutto questo polpettone di innamorate e abbandonate si è già rivelato falso perché quando gli è stato chiesto se volessero lasciare il programma per raggiungere Mirko hanno risposto di no. Insomma, stanno qua dentro da professioniste. Anche la loro amicizia è professionale. L’alleanza che si è stretta fra loro è esplicitamente contro me, mi ha fatto capire che abbiamo a che fare con due professioniste”.

FOTO | Endemol Shine Italy