Vera Gemma conferma il flirt con Gue Pequeno: “Lui lontano dallo stereotipo del rapper”

“È scoppiata la passione tra il rapper Guè Pequeno e Vera Gemma! Dopo un lungo corteggiamento online ad alta temperatura, il cantante e l’attrice hanno consumato la bruciate passione in quel di Milano”, con queste parole il settimanale Oggi aveva annunciato il primo flirt famoso del 2024. Una notizia che l’attrice ha confermato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin.

“Quando sono venuta ospite qua la scorsa volta ti avevo detto che ero single ma che le audizioni erano aperte.. e avevo già programmato un’audizione per la sera dopo! Quell’audizione era con Guè Pequeno, un’audizione avvenuta dopo una lunga amicizia via chat. Ci eravamo scritti e condivisi parecchie cose. Mi scrivevo con lui anche quando ero a Los Angeles perché il mio film era fra i papabili candidati all’Oscar. Lui ha molto gusto per l’arte, intelligente e profondo. Lui è lontano dallo stereotipo del rapper, sono felice e fiera di aver condiviso del tempo con lui”.

Vera Gemma ha poi continuato: “Quello che riserva il futuro non si sa, quel che sarà sarà. Tornerò fra due mesi per fare il punto della situazione. Io sono pericolosa e non si può sapere che succederà da un momento all’altro“.

E che lei sia pericolosa ce ne siamo già accorti. Ecco cosa ha scritto Dagospia dopo l’uscita del rumor sul loro flirt: