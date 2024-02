Sanremo 2024, tutti i premi assegnati e la classifica finale completa

La Sala Stampa che ribalta il Televoto, il premio per il miglior testo a Fiorella Mannoia che è stata tutta la settimana trollata con la finta bestemmia udita mentre pronuncia la frase ‘orgogliosa e canto’, Angelina Mango che fa tripletta: al Festival di Sanremo è successo di tutto. In questo articolo vi faccio un recap di tutti i premi assegnati.

L’ultimo Sanremo di Amadeus è stato all’insegna del #GirlPower dato che tutti i premi sono stati vinti da donne. Sanremo Giovani lo ha vinto Clara, il circuito Big lo ha vinto Angelina Mango, come ha vinto anche il Premio della stampa Lucio Dalla per il brano La Noia e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior produzione musicale. Il Premio della critica Mia Martini è stato invece assegnato a Loredana Bertè, mentre il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato a Mariposa di Fiorella Mannoia.

Uno a Clara, uno a Loredana Bertè, uno a Fiorella Mannoia e ben tre ad Angelina Mango. Il Twitter direbbe F pesante.

Clara e Angelina: era dal 2003 che due donne non vincevano Sanremo https://t.co/1Cf4AkDyzq #Sanremo2024 — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 11, 2024

Sanremo 2024, la classifica finale completa

1. Angelina Mango – La noia

2. Geolier – I p’ me, tu p’ te

3. Annalisa – Sinceramente

4. Ghali – Casa mia

5. Irama – Tu no

6. Mahmood – Tuta gold

7. Loredana Bertè – Pazza

8. Il Volo – Capolavoro

9. Alessandra Amoroso – Fino a qui

10. Alfa – Vai!

11. Gazzelle – Tutto qui

12. Il Tre – Fragili

13. Diodato – Ti muovi

14. Emma – Apnea

15. Fiorella Mannoia – Mariposa

16. The Kolors – Un ragazzo una ragazza

17. Mr. Rain – Due altalene

18. Santi Francesi – L’amore in bocca

19. Negramaro – Ricominciamo tutto

20. Dargen D’Amico – Onda alta

21. Ricchi e poveri – Ma non tutta la vita

22. BigMama – La rabbia non ti basta

23. Rose Villain – Click boom!

24. Clara – Diamanti grezzi

25. Renga Nek – Pazzo di te

26. Maninni – Spettacolare

27. La Sad – Autodistruttivo

28. Bnkr44 – Governo punk

29. Sangiovanni – Finiscimi

30. Fred De Palma – Il cielo non ci vuole