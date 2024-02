Percentuali di Sanremo 2024, per il Televoto avrebbe dovuto vincere Geolier

Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo grazie alla media ponderata di tre giurie: Televoto, Radio e Sala Stampa e queste sono le percentuali.

In attesa di scoprire le percentuali dettagliate Rai1 ha trasmesso quelle ponderate che hanno portato alla vittoria di Angelina Mango. La cantante ha vinto con il 40,3%, seguita da Geolier con il 25,2%. Terzo posto per Annalisa (17,1%), quarto Ghali (10,5%) e quinto Irama (6.9%).

Al momento non sappiamo ancora le percentuali della Sala Stampa e della giuria delle Radio, ma solo quelli del Televoto che non corrispondono affatto a quelli finali. Per il pubblico che ha speso soldi televotando il vincitore sarebbe dovuto essere Geolier (60%), seguito da Angelina Mango (16.1%) e Ghali (8,3%). Quarto posto per Annalisa (8%) e quinto per Irama (7,5%).

Se Angelina ha vinto, quindi, significa che è stata stra-votata da Radio e Sala Stampa a discapito di Geolier che probabilmente ha ricevuto pochissimi voti. Al di là della competizione al Festival di Sanremo, la vera “sfida” ora è in classifica.