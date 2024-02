Sergio D’Ottavi demolisce Vittorio: “Stima persa. Una cosa inaccettabile”

Da comodino a voltagabbana il passo è stato breve per Vittorio Menozzi. Il modello per settimane ha criticato Massimiliano Varrese (augurandosi anche la sua uscita), eppure quando si è allontanato da Beatrice Luzzi, Vittorio sembra aver cambiato atteggiamento nei confronti dell’attore di Luca Era Gay. Proprio questo repentino cambio di rotta ha infastidito Sergio D’Ottavi, che ieri notte ha dichiarato di aver perso la stima che nutriva per il giovane.

Beatrice su Vittorio: “Ha provato a parlarmi Vittorio…ma non gli ho dato corda perché non ho voglia di essere strumentalizzata dal suo gioco.”

“Io ho perso la stima completamente verso Vittorio e non potrebbe essere altrimenti. Perché Guarda, di esempi potrei fartene tanti, ma l’ingrediente che ha completato il piatto e che mi ha fatto rivalutare gli altri e me li ha fatti mettere da parte è uno preciso. Pensavo che alcune cose che mi avevano deluso fossero dovute a momenti suoi, ma una cosa specifica non mi è piaciuta. Lui non può attaccare Massimiliano, andargli contro, dire a noi che lo vuoi fuori dalla casa del Grande Fratello, non provare una stima nei suoi confronti e il giorno stesso della puntata ti allontani da Beatrice e dici a Massimiliano ‘io sto con te’. Non puoi farlo.

Per questo ha perso la mia stima. – ha continuato Sergio D’Ottavi – Poi se vogliamo ci sono altre cose. Tipo quando ce l’aveva con Paolo che gli aveva detto che si buttava nel letto delle ragazze, poi però è tornato sui suoi passi anche con Paolo. Può essere una bella persona, conoscere le lingue, però non mi piacciono le persone che fanno queste cose. Soprattutto pensando al rapporto che aveva con Beatrice. Mi è stato anche chiesto in confessionale e io l0ho detto. Lui poi può rimanerci male, ma questo è il mio pensiero.

Lui si viva la vita come vuole, ma non può pretendere che io lo stimi. Fino a cinque ore prima voleva fuori Massimiliano, poi dopo la puntata Max gli ha detto ‘stai con me o Bea?’. Vitto poteva dire ‘con nessuno’. Invece ha giurato fedeltà a Massimiliano. Per me è una cosa inaccettabile da una persona che stimo”.