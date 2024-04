Samsung Q950T Smart TV 85″ QLED 8K, Wi-Fi, 2020, Silver,

8.998,00€ - 3.559,55 €

La vera risoluzione 8K

Accedi a un nuovo livello di risoluzione e lasciati trasportare in una nuova dimensione della realtà grazie a schermi di grandi dimensioni. Scopri la potenza di ogni singolo frame con un livello di nitidezza di 33 milioni di pixel per una risoluzione quattro volte la qualità 4K. ¹

8K AI Upscaling

Grazie al machine learning, il potente Processore Quantum 8K innalza lo standard di riproduzione di vari tipi di fonti e risoluzioni alla qualità 8K. Il sistema AI Upscaling crea consistenze perfette, bordi realistici e riduce il rumore pixel per pixel, per un risultato assolutamente realistico. ²

Luminosità adattiva con IA

Immagini impeccabili in ogni ambiente

Grazie a una regolazione automatica della luminosità, questa tecnologia si adatta attivamente all’ambiente di visione, garantendo immagini perfette a prescindere dal momento della giornata o dai contenuti visualizzati.

Direct Full Array Pro

Scopri nuovi livelli di dettaglio e profondità

Zone di retroilluminazione altamente concentrate offrono una regolazione di precisione per bianchi brillanti e neri più intensi. Scopri dettagli infinitesimali con un contrasto impressionante.

Object Tracking Sound+ (OTS+)

Il suono che segue l’immagine

Goditi un audio cinematografico assolutamente realistico che segue il movimento degli oggetti sulla scena. Altoparlanti dedicati rivolti verso l’alto e laterali creano un effetto sonoro immersivo che porta dritto al cuore dell’azione.

Ultra Viewing Angle

La visione migliore da ogni angolazione

Ammira ogni dettaglio da qualsiasi angolazione. Scegli un posto qualunque nella stanza: con Ultra Viewing Angle avrai immagini sempre uniformi, anche di lato al TV.

Quantum HDR 4000

Le migliori immagini Samsung HDR, dai colori brillanti ai dettagli più scuri

Quantum HDR 4000 definisce un nuovo standard in termini di ricchezza di dettagli e luminosità, per una resa cromatica più ricca e accurata e un contrasto più profondo con dettagli nitidi. La mappatura tonale dinamica di HDR10+ regola colori e contrasti di ogni singola scena, per poter apprezzare ogni minima sfumatura.³

100% di volume colore firmato Quantum Dot

Un miliardo di sfumature di colore per immagini brillanti

La tecnologia Quantum Dot regala le immagini più belle di sempre. Con il 100% di volume colore, Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato che conservano tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità. ⁴

Real Game Enhancer+

Vivi un’esperienza di gioco ottimizzata senza bisogno di fare nulla: Extra Motion Clarity riduce aloni ed effetto mosso nelle scene di gioco ad alta velocità d’azione. Garantisce inoltre un’ottima visibilità anche nelle scene più buie e un audio perfettamente sincronizzato con l’azione.⁵

Amplificatore intelligente della voce (AVA)

I rumori dell’ambiente domestico possono disturbare l’esperienza di visione. AVA amplifica le voci nella scena per dialoghi più chiari; potrai così guardare la TV senza perdere il filo del discorso.

Q-Symphony

TV e Soundbar per sentirti come al cinema

Boundless Design su 4 lati

Guarda le immagini, non il TV

Smart Hub & One Remote

Un unico telecomando per vari contenuti ⁶

Parla e sarai accontentato

Con il comando vocale tutto è più semplice. Potrai accedere ai tuoi contenuti preferiti. ⁷

Rendi la tua casa smart con QLED

Tieni sotto controllo la tua casa smart con l’app SmartThings.

Risoluzione

8K (7680*4320)

8K (7680*4320)

4K (3840*2160)

4K (3840*2160)

4K (3840*2160)

4K (3840*2160)

4K (3840*2160)

HDR

Quantum HDR 32X

Quantum HDR 16X

Quantum HDR 16X

Quantum HDR 16X

Quantum HDR 12X

Quantum HDR

Quantum HDR

100% Volume Colore

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Processore

Quantum Processor 8K

Quantum Processor 8K

Quantum Processor 4K

Quantum Processor 4K

Quantum Processor 4K

Quantum Processor Lite

Quantum Processor Lite

One Invisible Connection

Sì

–

–

Sì

–

–

–

¹ La vera risoluzione 8K è definita come una risoluzione di 7.680 x 4.320 pixel. Contenuti originali in 8K basati sull’attuale standard di decodifica, connettività e streaming 8K. Gli standard futuri e di soggetti terzi non sono garantiti o potrebbero richiedere l’acquisto di dispositivi/adattatori aggiuntivi. Upgrade complementare HDMI 8K 60A incluso (contatta l’Assistenza clienti).

² L’esperienza di visione può variare a seconda della tipologia e dei formati dei contenuti. Il sistema “8K AI Upscaling” non si applica alla connessione PC e alla Modalità Gioco.

³ I dati sulla luminosità della tecnologia Quantum HDR si basano su standard di test interni e sono soggetti a variazione a seconda dell’ambiente di visione o di condizioni specifiche.

⁴ 100% di volume colore misurato rispetto allo standard DCI-P3, certificato da VDE.

⁵ La disponibilità della funzione può variare a seconda della console di gioco. * La disponibilità della funzione può variare a seconda delle dimensioni del TV.

⁶ Il lancio del servizio potrebbe non avvenire in contemporanea al lancio dei TV QLED e la disponibilità della funzione può variare in base al Paese. Verifica prima dell’uso.

⁷ Samsung può, in qualsiasi momento e a sua sola discrezione, modificare, senza darne precedente comunicazione o avviso, i Servizi, nonché sospendere e/o cessare la fornitura dei Servizi o di una parte qualsiasi dei Servizi. I contenuti, i servizi TV e la funzionalità descritte potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni e i territori. La disponibilità del servizio potrebbe non essere disponibile al momento dell’acquisto del prodotto.* I comandi vocali Bixby riconoscono inglese (US/UK), francese, spagnolo, tedesco, italiano, cinese e coreano. Non tutti gli accenti, i dialetti e le espressioni sono riconosciuti.* Amazon, Alexa e tutti i marchi e logo correlati sono marchi commerciali di Amazon.com, Inc. o delle sue società affiliate. * Google è un marchio commerciale di Google LLC.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 187,7 x 34,01 x 113,11 cm; 8,3 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 6 aprile 2020

Produttore ‏ : ‎ Samsung

ASIN ‏ : ‎ B086TLKS17

Numero modello articolo ‏ : ‎ QE85Q950TSTXZT

Tipologia: QLED Smart TV da 85″, predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0

Infinity Screen, il bordo quasi invisibile e la cornice ultrasottile spingono l’esperienza visiva oltre ogni limite

Risoluzione 8K, scopri la potenza di ogni singolo frame con un livello di nitidezza di 33 milioni di pixel per una risoluzione quattro volte la qualità 4K

Processore Quantum 8K con Upscaling, immagini ridefinite da ogni sorgente grazia al processore dotato di intelligenza artificiale

Object Tracking Sound+, il suono 3D segue l’immagine e ti porta al centro dell’azione per un’esperienza coinvolgente