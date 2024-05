Cecotec Robot aspirapolvere Conga 12090 Twice Roller Home&Fill, Base di auto-svuotamento della polvere e serbatoio misto, Navigazione laser, 5000 Pa, Autonomia 240 min, APP

480,90 €

(as of May 05, 2024 17:30:29 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Conga 12090 Twice Roller Home&Fill

Indipendente come te.

Superrobot 10 in 1

Ti presentiamo il robot che fa tutto e lo fa da solo. Aspira, strofina, spazza e lava. E dopo ogni pulizia, svuota il serbatoio della polvere e dell’acqua sporca, si riempie di acqua pulita e infine pulisce e asciuga il rullo per lasciare tutto perfetto per la pulizia successiva.

Indipendenza portata al massimo

Non preoccuparti di pulire per settimane, il robot riesce a fare tutto per te, tu scegli semplicemente la modalità di pulizia ideale e il gioco è fatto! Goditi una casa immacolata mentre ti godi il tuo tempo.

Stazione totale

Dopo ogni pulizia, il robot si reca alla sua Stazione per svuotare tutti i serbatoi e riempire nuovamente il serbatoio dell’acqua pulita, così da poter riprendere a pulire o semplicemente essere pronto quando ne hai bisogno.

Tecnologia doppio rullo

Il robot è dotato della tecnologia Twice Roller che combina la spazzola multifunzione, che spazza via lo sporco, con il rullo Wet Jalisco per assorbire lo sporco e quindi pulire a fondo in una sola passata.

Lavaggio indipendente

Dimentica il secchio e lo spazzolone grazie alla tecnologia Infinity Wash, che consente a Conga di svuotare il serbatoio dell’acqua sporca e riempirlo con acqua pulita per strofinare per settimane, coprendo fino a 240 m2

Rullo sempre pulito

Grazie alla tecnologia Perfect Wash, il rullo rimane sempre pulito durante lo strofinamento grazie alla fascia in silicone che rimuove lo sporco dalla spazzola mentre ruota per offrire una pulizia completa.

Cambia la borsa solo 4 volte l’anno*

Mantieni la tua casa pulita e dimentica di toccare la polvere. La Stazione è dotata di un sacchetto per la polvere da 2 L, di un serbatoio per l’acqua pulita da 1,26 L e di un serbatoio per l’acqua sporca da 0,66 L, quindi dovrai svuotare i serbatoi solo 4 volte all’anno*.

*Il tempo che intercorre tra gli svuotamenti dipende dalle condizioni ambientali e dalle abitudini di utilizzo.

Laser integrato

Sappiamo che tenere la casa sempre in ordine non è facile. Ora, con il nuovo laser integrato, otterrai una navigazione iperprecisa del tuo Conga che eviterà ostacoli durante la pulizia.

Ultrapotenza di 5000 Pa

Conga spazza via lo sporco in tutta la casa e, se rileva la presenza di un tappeto, ferma il rullo e aspira alla massima potenza per non lasciare traccia di sporco.

Autonomia di 240 minuti

Grazie alla batteria da 5200 mAh, il robot pulisce in dettaglio tutta la casa senza doversi fermare. Inoltre, quando la batteria sarà scarica, ritornerà automaticamente alla Stazione per caricarsi e riprendere così la pulizia da dove si era fermata.

Restrizione di zona

Proteggi gli angoli più delicati della tua casa delimitando le zone dove non vuoi che passi la Conga. Tu decidi tutto tramite l’APP e il robot spazza via.

Pulizie personalizzate

Gestisci facilmente la tua Conga utilizzando la nuova app OS System 3.0 con Room Plan che consente il pieno controllo tramite il tuo telefono cellulare e assistenti virtuali.

Super robot 10 in 1 (spazza, lava, aspira, passa il mop, con auto-svuotamento della polvere e dell’acqua sporca, riempimento dell’acqua pulita, autolavaggio e asciugatura automatica del rullo). Con un motore di aspirazione da 5000 Pa e una stazione di auto-svuotamento composta da una borsa per la polvere da 2 L, un serbatoio per l’acqua pulita da 2,6 L e un serbatoio per l’acqua sporca da 1,3 L

La tecnologia Twice Roller con spazzola laterale, spazzola multifunzione con setole e rullo fregona Wet Jalisco XL altamente assorbente creano una combinazione perfetta per far brillare e pulire tutte le tue superfici. Alla fine della pulizia, il robot asciuga il rullo nella stazione per evitare cattivi odori e prepararlo per la prossima pulizia.

Ultrapotenza di aspirazione di 5000 Pa che rimuove lo sporco più ostinato anche dai tappeti. La sua batteria da 5200 mAh consente un’autonomia fino a 240 minuti. Inoltre, se si scarica, torna alla base per ricaricarsi e riprendere la pulizia dal punto in cui si era interrotta.

La base di auto-svuotamento è dotata di un display LED dove è possibile controllare lo stato del serbatoio della polvere, l’autopulizia del mop, il riempimento dell’acqua pulita, l’asciugatura del mop, la ricarica e il Bluetooth.

Con 7 modalità di pulizia, il robot si adatta a qualsiasi esigenza della tua casa grazie alle sue versatili modalità di pulizia (bordi, aree, punti specifici, automatica, spirale quadrata, spirale circolare e pulizia profonda). Comodo controllo del robot con assistenti virtuali per un utilizzo pratico e veloce tramite comandi vocali.