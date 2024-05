L’equazione perfetta tra attività fisica e riposo esiste, ce lo dice la scienza

Molti di noi hanno un’idea intuitiva di cosa sia salutare: meglio stare in piedi che seduti, muoversi è suggerito rispetto a stare seduti e dormire bene è fondamentale. Nello specifico l’esercizio fisico ad un orario prestabilito è ottimale. È difficile però trovare un equilibrio. O forse no?

La domanda cruciale è: qual è il miglior modo di bilanciare le nostre 24 ore per ottimizzare la salute? Un recente studio si è concentrato su come ottimizzare la giornata per ridurre i fattori di rischio di malattie come l’ictus e il diabete.

L’analisi si è basata sui dati raccolti da oltre 2.000 adulti che hanno indossato sensori per una settimana. Questi dispositivi hanno fornito informazioni dettagliate sul loro comportamento quotidiano. Inizialmente, ai partecipanti è stata misurata la circonferenza della vita e sono stati valutati i livelli di zucchero nel sangue e la sensibilità all’insulina. Confrontando questi dati con quelli dei sensori, è stato possibile identificare le combinazioni di attività quotidiane che riducevano al minimo i rischi per la salute.

Dallo studio emerge che anche attività leggere (come alzarsi dalla sedia per andare in bagno) influenzano significativamente il controllo della glicemia, soprattutto nei diabetici di tipo 2. Questo tipo di attività, spesso non considerata un vero e proprio esercizio, si accumula in modo sporadico durante la giornata.

Inoltre, interrompere la sedentarietà con attività fisica leggera, come fare brevi passeggiate ogni ora, migliora il metabolismo, specialmente dopo i pasti. I ricercatori hanno dunque stabilito che l’ideale sarebbe dormire 8,3 ore e dedicare 2,2 ore alle attività fisiche.

È importante notare che questi risultati sono ancora preliminari e richiederanno ulteriori conferme attraverso studi prospettici più estesi. C’è anche da considerare che non tutto dipende dal modo di vivere e dal grado di sedentarietà, ma anche dallo stato di salute pregresso.