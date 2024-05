Motor Valley Fest 2024: tutto pronto per celebrare l’eccellenza automobilistica, e non solo

– Dal 2 al 5 maggio, Modena accoglie il Motor Valley Fest, un evento, giunto alla sua sesta edizione, che, oltre a celebrare le eccellenze dell’industria automobilistica, si apre anche alle tecnologie agricole e delle costruzioni. Sono previste circa 70.000 persone, con un fitto calendario che include oltre 20 incontri di approfondimento, 12 talent talk rivolti ai giovani talent e una gran quantità di auto e moto in esposizione, tra le quali la McLaren Senna e tre modelli della Ducati 916 Senna, per ricordare il pilota brasiliano scomparso 30 anni fa.





CNH Industrial, con il suo impegno nell’innovazione aperta e nello sviluppo di carburanti alternativi, è uno dei protagonisti. Modena è al centro delle strategie di CNH in Italia, con il suo polo di riferimento per l’elettrificazione e il primo simulatore dinamico per l’agricoltura.

Il Festival offre convegni, incontri, esposizioni e attività dinamiche, con una vasta partecipazione attesa e un fitto programma che comprende conferenze, talent talk e mostre di auto e moto. Tra le varie iniziative, aperture straordinarie dei musei della Motor Valley, sfilate di auto storiche, proiezioni di film in anteprima e molto altro ancora. In concomitanza, eventi di motorsport internazionali si tengono negli autodromi regionali.

Il convegno inaugurale, ospitato al teatro Pavarotti di Modena il 2 maggio, affronta temi cruciali come il futuro dell’industria automobilistica, la mobilità sostenibile e la fidelizzazione dei talenti, con ospiti di spicco come Stefano Domenicali, ex team principal della Ferrari e attuale amministratore delegato del Formula 1 Group.