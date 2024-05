ora emerge la verità su di lei e sulla vittima

Ieri sera, 4 maggio, un uomo ha perso la vita a seguito di un brutale attacco da parte di una donna, Silvia Comelli. È accaduto a Bicinicco, un piccolo comune in provincia Udine, dove la serata di sabato si è trasformata in un dramma. La vittima di chiama Stefano Iurigh, un uomo di 43 anni, impiegato nel settore navale, da poco trasferitosi nella cittadina. L’uomo è stato ucciso nella sua stessa casa da questa donna, sua amica, conosciuta presso la sede del Sert locale, frequentata da entrambi a causa della loro tossicodipendenza.

La donna lo ha violentamente colpito con numerose coltellate e forbiciate. La situazione ha preso una piega ancora più terribile quando Comello ha versato dell’acido muriatico sul volto di Iurigh. Si è trattata di una morte violenta e crudele, la quale potrebbe essere avvenuta sotto l’effetto di stupefacenti, ma è tutto ancora da accertare.

Tutto ciò è avvenuto intorno alle 9:30 di sera, quando Iurigh stava tornando a casa a piedi di rientro dal lavoro. A quanto pare nessuno dei vicini ha sentito urla o richieste di aiuto, infatti è stata la Comello stessa a chiamare il 112, confessando l’orribile atto e chiedendo aiuto. Quando i carabinieri sono arrivati, l’hanno trovata in strada, ancora sporca di sangue, incapace di spiegare con chiarezza ciò che era accaduto.

La donna ha menzionato il coinvolgimento di Satana nell’omicidio, come a dire che ha solamente eseguito un suo ordine. Gli investigatori hanno passato tutta la notte cercando di comprendere il movente di questo omicidio così violento, ma senza successo. C’è il sospetto che la droga abbia giocato un ruolo nell’accaduto, ma saranno necessari ulteriori esami per confermare questa ipotesi. Nella piccola comunità di Bicinicco nessuno conosceva davvero i due protagonisti della triste vicenda, in quanto la vittima si era appena trasferita e la donna non era del posto.