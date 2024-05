Posso adottare un piccione come animale domestico? una rivelazione fantastica che proprio non mi aspettavo

Altro che cani o gatti, anche i piccioni possono diventare amici fidati, soprattutto se li aiuti nei momenti di difficoltà pare non lo dimentichino!

Andando a spasso nel parco sono tante le persone che possiamo incontrare sul nostro cammino in compagnia di animali domestici, quasi sempre al guinzaglio è il cane l’animale che ci accompagna anche se sempre più spesso si possono incontrare persone con gatti o pappagalli al loro seguito. Fintanto che si parla di questo tipo di animali dunque lo stupore è relativo, certo è che la questione cambia molto se nel parco incontrassimo un uomo con un piccione al guinzaglio, un piccione per altro vestito a modo con tessuti al passo con la moda. Andando in giro per i parchi di Cardiff tutto questo è però possibile e lo è grazie a Philip ed il suo piccione Bobbio, una coppia inseparabile dalla storia particolare.

Salva un piccione e lo tiene con sé, scampato per un pelo alla morte l’animale non ha più lasciato il suo salvatore

I piccioni sono spesso considerati animali infestanti, portatori di malattie ed in grado di devastare gli ambienti pubblici con la loro produzione di feci, per questi motivi è raro che a qualcuno venga in mente di adottare un piccione, fatta eccezione per i casi in cui questi vengono allevati per il consumo alimentare o per le gare tra piccioni viaggiatori, eventi di spicco in alcune zone del mondo.

La storia di Bobbi è però differente, questo piccione nato a Cardiff si è trovato ad un certo punto vicino alla morte dopo essere caduto in un fiume in un gelido giorno di gennaio. Philip e la sua famiglia però si trovarono a passare di lì proprio al momento giusto e vedendo l’animale l’uomo non ha esitato, arrampicandosi sotto il ponte si è sporto ed è riuscito a recuperare il volatile che sembrava ormai vicino alla dipartita.

Avvolto in un giubbotto caldo però la situazione è migliorata visibilmente, piano piano il piccolo di sole 4 settimane è riuscito a riprendere tono e dopo 24 ore sarebbe potuto tornare in natura, se non fosse per il fatto che è bastato poco all’animale per ambientarsi e all’interno dell’abitazione Bobbi sembrava stare benissimo. L’unico problema restava la sua attitudine a lasciare feci in giro, ma con un po’ di ingegno e dei pannolini di stoffa anche questo problema è stato risolto ed è così che alla fine la famiglia ha deciso di tenerlo come animale domestico.

La vita di Bobbi è certamente più agiata rispetto a quella dei suoi compagni in natura, le passeggiate non mancano mai per paura che scappi Thomas tiene il suo amico al guinzaglio, lasciandolo libero di esplorare dove vuole purché vicino a lui. Nemmeno i viaggi in macchina spaventano l’animale che appollaiato sulla spalla del suo padrone sembra disposto ad andare ovunque.

Ovviamente chi incontra i due a spasso nel parco non può fare a meno di fermarsi a guardare ed è proprio per questo che, dopo essere divenuto una celebrità locale, Thomas ha deciso di aprire un profilo Tik Tok dove pubblicare tutte le avventure con Bobbi. Adesso i due sono seguitissimo e la loro storia continua a fare parlare, una testimonianza di come non esistano animali che non possano realmente convivere con noi e che, anche quelli meno apprezzati, nascondono in verità un lato che varrebbe la pena di scoprire.