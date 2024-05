Pier Silvio Berlusconi scrive personalmente a Maria De Filippi

Amici non conosce l’usura del tempo, quella appena conclusa è stata l’ennesima edizione di successo del talent mariano. Pier Silvio Berlusconi oggi ha scritto personalmente a Maria De Filippi congratulandosi per il grande risultato della finale di Amici 23 (che ha ottenuto uno tra gli share più alti degli ultimi anni). L’amministratore delegato di Mediaset ha riconosciuto a Maria e Amici il merito di aver formato moltissimi talenti nel ballo e nel canto. Pier Silvio Berlusconi non ha torto, Amici negli ultimi anni ha sfornato decine di artisti che poi hanno avuto successo nel mondo della danza e della discografia (basta dare un’occhiata alle classifiche Fimi o ai cast di Sanremo).

Pier Silvio Berlusconi, il comunicato per Maria De Filippi.

“Una finale da record per l’edizione 2024 di Amici di Maria. Grazie Maria, avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. “Amici” è diventato molto di più di un programma televisivo di successo. “Amici” è un evento nazionale, è la più importante factory dello spettacolo italiano. – si legge nel comunicato scritto da Berlusconi – Ad Amici si formano e prendono il volo le future star della musica e della danza. Un grande successo di Maria De Filippi e di tutta la sua squadra, un grande successo di Mediaset. Cologno Monzese, 19 maggio 2024″.

Amici, gli ascolti delle ultime finali.

Amici 2024 – 23^ edizione | 4.484.000 spettatori, 31.80% di share. Vince la cantante Sarah Toscano.

Amici 2023 – 22^ edizione | 4.860.000 spettatori, 29,20% di share. Vince il ballerino Mattia Zenzola.

Amici 2022 – 21^ edizione | 4.327.000 spettatori, 28,60% di share. Vince il cantante Luigi Strangis.

Amici 2021 – 20^ edizione | 6.667.000 spettatori, 33.49% di share. Vince la ballerina Giulia Stabile.

Amici 2020 – 19^ edizione | 4.822.000 spettatori, 22.78% di share. Vince la cantante Gaia Gozzi.

Amici 2019 – 18^ edizione | 4.804.000 spettatori, 27% di share. Vince il cantante Alberto Urso.

Amici 2018 – 17^ edizione | 4.872.000 spettatori, 25.1% di share. Vince il cantante Irama.

Amici 2017 – 16^ edizione | 4.822.000 spettatori, 28.54% di share. Vince il ballerino Andreas Muller.

Amici 2016 – 15^ edizione | 5.835.000 spettatori, 29.19% di share. Vince il cantante Sergio Sylvestre.