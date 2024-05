perché hanno deciso di boicottare questi luoghi?

Il mistero della migrazione dei cervi dalla coda bianca ha dato il via a quello che a tutti gli effetti potrebbe sembrare un cambiamento epocale.

negli ultimi anni un fenomeno bizzarro ha catturato l’attenzione degli studiosi e soprattutto degli amanti della natura, in moltissimi infatti hanno notato la migrazione dei cervi dalla coda bianca in Nord America.

Queste bellissime creature hanno infatti intrapreso un viaggio a dir poco epico spostandosi verso le foreste del Canada occidentale, la domanda che ogni amante degli animali e che ogni scienziato si pone è pero cosa stia spingendo questi animali a compiere questo viaggio.

Il comportamento dei cervi: Un vero enigma che va assolutamente risolto

Il comportamento dei cervi dalla coda bianca è diventato il centro di diversi dibattimenti, sembra infatti che da almeno venti anni queste creature preferiscano le temperature più rigide delle foreste canadesi, questa resta comunque un ipotesi tra esperti. In molti affermano che la causa sia come al solito l’essere umano che appropriandosi del territorio di questi animali stia pian piano spingendo i cervi via dal loro habitat.

Melanie Dickie biologa della fauna selvatica dell’Università della British Columbia ha espresso la propria opinione affermando che “L’uso del terreno da parte dell’uomo e i cambiamenti climatici sono le cause principali della perdita della biodiversità. Il più delle volte questi fattori sono intrecciati ed è davvero difficile capire quale sia la causa principale, o se lo siano entrambe. Abbiamo bisogno di saperlo, per avere un’idea precisa di cosa fare”.

Qualsiasi sia la causa la migrazione di massa dei cervi è un segnale altamente inquietante dei cambiamenti che stanno avvenendo al nostro clima. La migrazione non porta solo ad un impoverimento delle aree che una volta venivano popolate dai cervi ma questa migrazione mette a rischio anche la vita stessa degli animali, la migrazione di massa infatti mette a rischio molte specie deteriorando gli equilibri della biodiversità della zona.

Gli studiosi e gli ambientalisti dovrebbero lavorare insieme per trovare soluzioni che faccia si che i cervi restino dove sono sempre stati in modo da poter garantire un futuro sia per queste maestose creature e ovviamente permettendo anche la conservazione degli habitat delle altre specie.