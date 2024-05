I gatti si dimostrano all’altezza di ogni aspettativa

Quando si decide di adottare un animale domestico molto spesso si preferirebbe poter scegliere tra caratteri tranquilli e pacati, anche perché l’essere intrepidi è il fattore che maggiormente mette un animale a rischio di incidenti.

Quando si parla di gatti, tuttavia, alcune volte è davvero impossibile riuscire a “sedarli“, per questi animali il limite tra coraggio e pazzia è sottile e molto spesso viene superato, soprattutto quando si parla di difendere il proprio territorio da altri animali, oppure di rischiare per accaparrarsi qualche leccornia. Sul web è pieno di video divertenti che riguardano questi animali e le loro imprese, quello di oggi però potrebbe fare accapponare la pelle a molti padroni dopo aver visto quanto hanno rischiato i gatti protagonisti di questa clip.

Coraggio estremo, orso, coccodrillo o tori, nulla sembra in grado di spaventare alcuni gatti

I felini, nonostante la loro piccola stazza, come nel caso dei gatti, restano pur sempre animali fieri ed intrepidi, soprattutto in alcuni casi particolari. Non a caso uno dei proverbi più noti tra quelli di uso comune cita proprio “tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino”, per fortuna però ai gatti in questione la giornata non è stata tanto disastrosa, anche se alcuni probabilmente hanno speso una delle loro “vite bonus”.

Uno dei gatti ha sfidato la sorte con un alligatore di oltre 3 metri che avrebbe potuto fare di lui un solo boccone, non solo avvicinandosi al rettile, ma addirittura sfilando dalla sua bocca un pezzo di carne con un tocco velocissimo. Anche con i serpenti, proverbialmente temuti dai gatti, in molti hanno dimostrato un grosso coraggio, se non una dose di riflessi unica, schivando i colpi di cobra pericolosi ed al tempo stesso riuscendo ad assestare zampate in grado di far indietreggiare l’assalitore.

Anche contro il nemico più comune, ovvero il cane, alcuni gatti hanno mostrato coraggio, che sia uno o un branco intero poco cambia, un gatto realmente arrabbiato è sempre da non sottovalutare. Sono molto gli animali che hanno imparato a temere questi efferati animaletti, mucche, alpaca, pitoni ed addirittura un orso dalla stazza imponente che dopo essersi visto inseguito da un gatto ha deciso di darsela a gambe levate arrampicandosi sopra un albero.

Del resto chiunque abbia visto un gatto veramente arrabbiato sa bene come questi animaletti possano fare paura, anche più di un grosso cane. Soffi, graffi urla e salti alla velocità della luce rendono un gatto indiavolato difficile da calmare o da acchiappare senza conseguenze, è bene dunque non mettere alla prova questi generalmente placidi mici, perché coraggio e grinta non gli mancano affatto!