Arrivata al lavoro ho notato una scatola, al suo interno vi era qualcosa di straordinariamente dolce

Quando ho letto di questa storia mi si è scaldato il cuore: ecco cosa ha trovato un’infermiera durante il suo turno di lavoro. Una sorpresa dolcissima!

Chi potrebbe mai immaginare che una normale (e magari monotona) giornata di lavoro possa trasformarsi in una gradevolissima e dolcissima sorpresa? E’ proprio questa la storia che ho letto: un’infermiera ha trovato una scatola durante il suo turno di lavoro che le svolterà sicuramente la giornata e forse anche la vita. Ma cosa ha trovato in quel contenitore di cartone? Ecco come si sono svolti i fatti.

Un’infermiera ha trovato una scatola dal contenuto emozionante: l’antefatto

Una giornata come tante quella dell’infermiera veterinaria della clinica Noah’s Crossing in Australia, eppure quel giorno ci sarebbe stata una bella sorpresa ad attenderla sull’uscio del luogo dove si apprestava a iniziare il suo turno di lavoro. Infatti poco prima di varcare la soglia della clinica l’infermiera ha trovato una scatola con un biglietto apposto sopra molto misterioso.

Infatti lo scritto diceva solo che presumibilmente il ‘contenuto’ del pacco era stato trovato sul ciglio della strada. Chi potrebbe mai essere stato abbandonato sul bordo di una carreggiata e condotto sulla soglia di una clinica specializzata nella cura degli animali? Naturalmente degli animali. Sì, ma quali? Leggendo la storia mi sono chiesta cosa avesse provato l’infermiera poco prima di aprire il pacco: di che animali si trattava? In che condizioni erano? Sarebbero sopravvissuti? Chissà se anche queste domande erano balzate alla sua mente.

Un’infermiera ha trovato una scatola: una scoperta dolce e amara allo stesso tempo

Non sentendo alcun rumore dall’interno della scatola, è ovvio che la protagonista della storia abbia pensato al peggio: lo avrei fatto anche io! Ma una volta aperta, il contenuto si è rivelato vivo e dolcissimo: infatti si trattava di due gattine, probabilmente sorelle, che la guardavano con gli occhi desiderosi di amore. Posso solo immaginare la sorpresa e, allo stesso tempo, il sollievo della loro ‘salvatrice’ improvvisata. Purtroppo però alla vista dei due felini, che alla vista mostravano di avere non più di 4-5 mesi, l’infermiera non ha potuto fare a meno di pensare che quello che aveva visto era un reato.

Infatti abbandonare degli animali sulla soglia di una clinica, seppur veterinaria e dunque specializzata nella cura degli animali, è assolutamente illegale. Bisogna sempre avvertire i responsabili di una ‘consegna del genere’. Mi sono chiesta infatti: e se la donna non avesse visto in tempo il pacco? Se non lo avesse aperto in tempo, che fine avrebbero fatto le due dolcissime gattine?

Per fortuna una vita che fino a quel momento era stata fin troppo severa aveva in serbo per loro un finale grandioso: entrambe sono state adottate dalla stessa famiglia, che aveva letto l’annuncio sulla pagina social Facebook della clinica e che si è innamorata di loro al primo sguardo. Di certo da ora in poi non mancherà alle gatte la cura e l’amore che meritano: l’ho trovato un finale molto commovente.