“Se n’è andata all’improvviso” Rebecca muore dopo un mese di agonia, lascia il marito e due figli piccoli: lo strazio della famiglia

La triste scomparsa di Rebecca Evans, nota come Becky, residente nello Yorkshire, ha lasciato la sua famiglia e i suoi amici totalmente sconvolti e impreparati. La donna, di soli 35 anni, è deceduta un mese dopo aver scoperto di essere affetta da una malattia allo stomaco che le aveva causato un intenso mal di pancia.

La sua scomparsa è stata improvvisa e ha lasciato suo marito Scott e i suoi due bambini, Evan e Freddie, di 10 e 6 anni, scioccati e annichiliti. La famiglia ha dichiarato di essere completamente distrutta dalla perdita di Becky, una persona frizzante e gentile, sempre pronta ad aiutare gli altri.

Becky aveva organizzato una gita fuoriporta per i suoi figli per cercare di scacciare un po’ di malinconia dovuta alla recente scomparsa della madre, nel dicembre del 2023. La sua salute è improvvisamente peggiorata, costringendola a essere ricoverata in ospedale. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, la donna si è spenta poche ore dopo il ricovero, il 5 maggio, lasciando un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari. Il padre Adams di 63 anni ha dichiarato sconvolto al YorkshireLive:

“I miei nipoti non smettono di piangere. Becky era semplicemente fantastica. Stava affrontando bene la malattia, per cui non riusciamo a spiegarci il motivo per cui se ne sia andata così all’improvviso”.

La famiglia ha deciso di non rivelare i dettagli della patologia che ha portato al decesso di Rebecca, ma hanno descritto la donna come una persona fantastica, capace di affrontare il suo calvario con coraggio. I colleghi della donna, che ha lavorato per 15 anni come vicedirettrice di ‘The Range’, una catena di negozi di prodotti casalinghi, hanno espresso il loro profondo dolore per la perdita di Becky, ricordando la sua gentilezza e la sua dedizione al lavoro.

La morte improvvisa di Rebecca Evans ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di coloro che l’hanno conosciuta, dimostrando quanto la vita possa essere imprevedibile, fragile e, spesso, ingiusta. La sua famiglia e i suoi amici ricorderanno la sua personalità solare e il suo spirito altruista.