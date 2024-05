Un papà fa di tutto per salvare la vita del cucciolo sopravvissuto

Grazie alle telecamere di sicurezza scopre che il suo papà ha fatto di tutto pur di salvare la vita al suo cucciolo di appena 2 settimane.



La storia di Red e del suo cucciolo tratto miracolosamente in salvo dopo due settimane ha avuto inizio, all’insaputa della padrona di casa, quando le telecamere di sicurezza all’interno dell’abitazione di famiglia hanno immortalano il primo momento in cui papà gatto – Red – stava entrando dalla finestra di casa portando diligentemenete con sé una piccola palla di pelo bianca.

Papà gatto fa di tutto per salvare la vita del cucciolo sopravvissuto

Al termine dell’incredibile filmato, dalla di durata di soli 8 secondi, i padroni di casa scopriranno, la mattina seguente, la presenza di un nuovo inquilino. Ma non solo. Comprenderanno anche, nel vedere la premura di Red nei confronti del nuovo arrivato, che quel soffice batuffolo non è altro che il cucciolo di Red ritrovato fortunatamente dal loro gatto dopo ben 2 settimane dalla sua nascita.

In didascalia al filmato che mostra l‘acrobatico ingresso dei due felini – scena molto simile allo straordinario ricordo del cucciolo di lince tratto in salvo da un gatto nel 2022 – si legge la seguente e iconica frase: “Preso il CDS, sto facendo una consegna del nostro gatto neonato entrando dalla finestra, [oh] telecamera di sicurezza!”

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Insolita famiglia dello zoo adotta un gatto arancione



Le parole di seguito alle immagini in movimento sembrano alludere alla modalità furtiva di papà gatto. Come se l’apprensivo micio non volesse fare rumore, svegliando i suoi umani, e – nel frattempo – assicurarsi che il piccolo raggiungesse un luogo sicuro il prima possibile. Le telecamere, nel frattempo, avrebbero pensato a immortalare il momento.

Il premuroso Red e il suo benvenuto al piccolo Fluffernutter

In poche ore il tenero gattino dal pelo bianco, e dalle orecchie rosa, ha iniziato ad ambientarsi nel suo primordiale rifugio. Il micio, come si nota nelle immagini, ha iniziato a rispondere bene alle attenzioni di papà gatto, contento di riaverlo con sè, e dei restanti membri della sua famiglia.

Le prime immagini nitide del piccolo gattino – poi battezzato Fluffernutter – sono apparse circa un mese fa in rete. A una distanza di 9 giorni dall’avventuro salvataggio da parte di Red.

Caught the CDS making a newborn delivery on our Cat door security cam!

byu/PurplePenguinPants42 inCatDistributionSystem

Il video del ritorno a casa del piccolo Fluffernutter tratto in salvo è stato condiviso su Reddit (da @PurplePenguinPants42 e @CatDistributionSystem), con oltre 1331 condivisioni e centinaia di commenti degli utenti dimostratisi entusiasti per il lieto fine della storia.