il momento stupefacente ripreso nel video

Incredibile quello che è accaduto sull’acqua, tanto che tutti sono rimasti senza parole, ecco qual è stato il momento stupefacente.

La natura ci sa sorprendere in mille modi diversi. A volte lo stupore può arrivare da un colore, da un profumo, dalla manifestazione attraverso le piante e poi attraverso la presenza e il comportamento degli animali. Questi ultimi sono ovunque, però alcuni sono difficili da incontrare. Un video ha immortalato un incontro molto speciale, che non accade tutti i giorni. L’ambiente è quello dell’acqua e forse avete già capito di cosa si tratta, ma è bello anche sapere piano piano tutti i dettagli. Ecco che cosa è successo.

Tutti senza parole: sorge dall’acqua ed è un momento stupefacente

Si tratta di un turista che si trovava in Cornovaglia e che sui social si fa chiamare con lo pseudonimo The Lone Kayaker. Da questo si può già capire come sia un appassionato delle attività che si possono fare sull’acqua. Si trovava, infatti, proprio sull’acqua quando ha assistito a qualcosa di spettacolare.

Ad un certo punto ha visto emergere una balena di almeno 10 metri. Lui si trovava in kayak a tre miglia dalla costa quando ha sentito una piccola esplosione. Lui sapeva che quel rumore poteva essere lo sfiato di una balena e così era.

Vicino a lui ha visto un enorme dorso emergere per pochi secondi per poi sparire nell’acqua. Lui si è portato nel punto esatto dove era emersa ed è riuscito a scattare qualche foto. Di solito le balenottere e le balene emergono tre o quattro volte consecutive dall’acqua a distanza di poco tempo. Questa, invece, lo faceva dopo quattro o cinque minuti.

Ad ogni modo, immortalato il momento (e sono le fotografie che potete vedere anche in questo articolo), alcuni amici hanno raggiunto il turista per andare ad osservare i delfini. Con sua grande sorpresa, ecco ancora quel suono ed ecco quel dorso ormai familiare. Tutti sono rimasti senza parole!

Questa volta la balena si è mostrata in un atteggiamento quasi giocoso, emergeva e volteggiava nell’acqua a poca distanza da loro. The Lone Kayaker è sicuro che, nonostante le dimensioni dell’animale, si trattasse di un cucciolo. Infatti, sono loro che amano giocare in quel modo a pelo d’acqua.

Non è insolito poter vedere delfini e cetacei di quel tipo in quelle acque, infatti si organizzano anche delle gite dedicate. Però, trovarsi poi davanti davvero queste creature con i loro suoni e i loro movimenti è tutta un’altra storia ed è tutto spettacolare!