Xiaomi Redmi Note12 Pro+ 5G Smartphone, 6.67″ Flow AMOLET HDR10+ Display 120Hz MediaTek Dimensity 1080 Processore 200MP Fotocamere posteriori 120w Hyper Charging Cellulare. (8+256, Nero)

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 16,9 cm (6.67″) Double SIM Android 12 USB Type-C 8 Go 256 Go 4980 mAh Noir

Fotocamera: il sistema di fotocamere di Redmi Note12 Pro+ è dotato di un sensore di immagini di grandi dimensioni da 200MP ad altissima risoluzione con OIS e obiettivo 7P. Grazie ad algoritmi all’avanguardia e a molto altro ancora, questa fotocamera offre la massima potenza di creazione.

Display: Redmi Note12 Pro+ utilizza un display AMOLED HDR10+ da 6,67″, con una frequenza di aggiornamento elevata di 120Hz.

Processore: MediaTek Dimensity 1080 con 5G, chipset all’avanguardia con processo a 6 nm che aumenta la velocità complessiva e riduce il consumo energetico, offrendo prestazioni impressionanti nella creazione di video e immagini, nei giochi e nella connettività 5G*.

Batteria: capacità di 5000mAh e ricarica rapida da 120W, 100% in 19 minuti, velocità ultra-veloce e alta capacità.

Caratteristiche: con un’area di raffreddamento VC di 3000 mm², Redmi Note 12 Pro+ 5G si raffredda ancora più velocemente. Il significativo controllo della temperatura consente di ottenere prestazioni elevate e sostenibili.