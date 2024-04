Peppe su Instagram svela un motivo diverso sul suo addio a L’Isola dei Famosi

Quest’anno a L’Isola dei Famosi abbiamo constatato che le parole sono importanti, Francesco Benigno non a caso è stato ‘escluso’ e non ‘squalificato’, come Peppe Di Napoli – che ha lasciato l’Honduras poche ore fa – ha dichiarato di essersi ‘ritirato’. “Abbandono L’Isola dei Famosi perché sono stanco, non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani però io abbandono L’Isola e me ne vado“.

In questo caso, infatti, i profili social della trasmissione hanno parlato di “ritiro” con tanto di “ha deciso di ritirarsi”. “Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Guey“.

Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da “L’Isola dei Famosi”. Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. pic.twitter.com/olMV236sMj — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 19, 2024

Peppe su Instagram, le sue parole

Su Instagram, però, Peppe Di Napoli ha usato un altro termine sostenendo di aver “dovuto abbandonare il programma” per “problemi fisici”. Un po’ come successo a Miss Italia, quindi.

“GRAZIE A TUTTI PER IL SUPPORTO ❤️” – le parole del pescivendolo sul suo profilo Instagram – “PURTROPPO PER PROBLEMI FISICI HO DOVUTO ABBANDONARE IL PROGRAMMA! GRAZIE ITALIA!! GRAZIE NAPOLI!! E GRAZIE ALL’IMMENSO STAFF DI Mediaset Infinity e Banijay Italia. UN’ESPERIENZA CHE PORTERÓ PER SEMPRE CON ME ❤️ 🏝️”.

Insomma, si è dovuto ritirare per problemi fisici o ha deciso di abbandonare per problemi personali? E no, non è una sottigliezza, perché cambia a livello contrattuale.