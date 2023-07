Pasqualino Maione ricoverato nuovamente in ospedale: il messaggio ai follower

Dopo cinque mesi di assenza dai social, lo scorso gennaio Pasqualino Maione è tornato su TikTok ed ha rivelato di aver avuto un’infezione polmonare che era arrivata al cervello causando una meningite. Il cantante di Amici di Maria è dovuto restare per diversi mesi in ospedale, ma a inizio 2023 è uscito ed ha raccontato la sua situazione: “Da tempo combatto con questa patologia che ha colpito il cervello e il midollo. I medici mi hanno presto appena in tempo e adesso stanno provando a farmi vivere al meglio e a farmi guarire. Adesso sono ancora in terapia, sono sotto controllo. La strada ovviamente è ancora lunga, ma ce la farò, ce la metterò tutta e adesso vi abbraccio“.

Pasqualino Maione è tornato in ospedale.

Qualche giorno fa Pasqualino Maione è tornato su Instagram per avvisare i fan di un nuovo ricovero. Questa volta l’artista è stato portato in ospedale per curare un problema ad un rene: “Ancora un altro ostacolo da superare. E sono ancora qua, eh già. Ciao ragazzi, mi faccio sentire dopo un po’ perché sono stato nuovamente ricoverato. Questa volta però per una cosa un po’ più lieve che però devo correggere assolutamente. Adesso ho un problema al rene e devo proprio correggerlo. Nulla di grave, non vi preoccupare. Però stare ancora qui mi snerva, mi fa stare un po’ agitato e anche nervoso. Insomma, devo dire che non ce la faccio più. Nulla, volevo soltanto salutarvi e augurarvi una buona giornata e ci rivediamo presto, fuori di qui spero, ciao a tutti“.

Molti messaggi d’affetto per il giovane cantante e uno anche da una persona speciale, Piero Chiambretti. Il noto conduttore ha voluto salutare personalmente il ragazzo: “Mi vedi e mi senti? Sono qui per dirti che la vita è dura, ma bella. Però bisogna batterla, perché tutti i giorni è una giungla. E quindi forza, forza, forza“.