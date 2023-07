Barbara d’Urso: “Su Canale 5 cose trash esaltate”, poi la verità su Ballando con le Stelle

Barbara d’Urso nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera non ha parlato solo del trattamento ricevuto in merito alla chiusura del suo contratto con Canale 5, ma ha anche risposto apertamente e una volta per tutte all’accusa di essere/fare il trash.

“Ho letto via il trash, la d’Urso trash. Ma che cosa è il trash? Una volta per tutte! Perché fino a tre anni fa a mezzanotte e mezza i personaggi a Live Non è La d’Urso non erano di serie A? Primo: col budget che si era man mano ridotto chi chiamavo? Secondo: io da anni conduco Pomeriggio Cinque col tailleur, occupandomi rigorosamente di cronaca. Perché continuano a dirmi trash? Se fossi trash col programma sotto testata giornalistica avrei un richiamo dal CDR. Mai successo. Anche i giornalisti che lavorano con me sono trash? Vedo su Canale 5 cose molto molto trash. Non solo non vengono fermate, vengono esaltate!”

Ovviamente Barbara d’Urso non ha fatto degli esempi, ma fra reality e programmi quotidiani di trash (quello che a noi tanto piace, ammettiamolo pure) Canale 5 ne è pieno.

Barbara d’Urso, la verità su Ballando con le Stelle

La conduttrice ha poi finalmente smentito il rumor che la vedeva dietro al bancone dei giurati di Ballando con le Stelle: “Non è mai esistita questa ipotesi“. Una voce che nel corso degli ultimi mesi è arrivata alle orecchie di chiunque, tant’è che pure Selvaggia Lucarelli al settimanale Chi l’ha commentata.

“Non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma sono in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando con le Stelle, al contrario di quel che si possa pensare non è una passeggiata. Bisogna fare un grandissimo gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche. Lei sarebbe disposta a fare un passo indietro e scendere a compromessi col suo ego?”.