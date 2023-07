Palinsesti Sky, quali programmi vedremo nel 2023/2024

Oltre Mediaset (i Palinsesti li annuncerà stasera, ma ci sono già numerose indiscrezioni choc), oggi anche Sky ha tenuto una conferenza stampa per svelare i programmi che vedremo nella stagione 2023/2024.

La parte dell’intrattenimento è di fatto un copia incolla di quello visto lo scorso anno e girerà tutto intorno ad Alessandro Borghese, Bruno Barbieri e Costantino Della Gherardesca. Il primo tornerà con la nona edizione di 4 Ristoranti; il secondo insieme ad Antonino Cannavacciolo e Giorgio Locatelli con la tredicesima edizione di MasterChef Italia e infine il terzo con l’undicesima edizione di Pechino Express. Spazio anche ad X Factor affidato per il secondo anno a Francesca Michielin. La 17esima edizione del talent musicale andrà in onda a settembre e vedrà in giuria Fedez, Ambra, Dargen D’Amico e Morgan che sostituisce l’uscente Rkomi.

“Ad X Factor abbiamo concorrenti interessanti, giovani, pieni di vita. Il tavolo della giuria è molto movimentato: sicuramente l’arrivo di Morgan ha creato nuove dinamiche, con molta dialettica. Molto interessante e bello da vedere”.

Sky, perché il ritorno degli stessi programmi

A chi li ha accusati di essere “sempre uguali”, il team di Sky ha così risposto – come riporta TvBlog:

“Abbiamo degli show di intrattenimento che rappresentano la spina dorsale dell’offerta, quelle per cui la gente si abbona, possiamo dire. Questa offerta è più stabile, più costante rispetto agli original: quel che cambia è però è il modo di farli, i luoghi in cui si svolgono, le innovazioni tecnologiche che portano”.

In merito a X Factor, queste sono state le parole di Francesca Michielin: