Barale sarà davvero al GF Vip? Paola rompe il silenzio sul futuro in tv

Non solo Katia Ricciarelli, alla corte di Alfonso Signorini potrebbe arrivare anche Paola Barale. Secondo Dagospia la conduttrice potrebbe essere una delle due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip. Oggi in un’interista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Paola ha parlato di nuovi progetti televisivi. Che stia davvero pre prendere il posto di Sonia Bruganelli? Per adesso nulla è certo, se non il ritorno di Giulia Salemi con il suo tablet.

“Ballando mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso se sento una musica latina mi vien voglia di ballare una salsa. Per il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? “’Stiamo lavorando per voi…’. Per adesso posso dire questo”.

Non soltanto il futuro televisivo, Paola ha anche ricordato i suoi inizi con Mike Bongiorno e Maurizio Costanzo: “La riunione ogni domenica a mezzogiorno in cui Maurizio ci spronava a dare il massimo come un coach, un allenatore, un motivatore. Era un rito, lui ci teneva e ci credeva. Con Mike abbiamo passato sei anni meravigliosi insieme. Lui era geniale in tutto, anche nelle telepromozioni. Una volta disse che il signor Rovagnati era stato mandato da Dio a fare prosciutti. E con trovate come questa faceva vendere milioni di prodotti“.

Barale e l’arrivo della menopausa.

Con il suo libro, Non è Poi la Fine del Mondo, Paola Barale ha cercato di normalizzare il tema della menopausa e anche a Tv Sorrisi e Canzoni ha voluto parlare dell’argomento: “A me è successo abbastanza presto, a 42 anni. Un trauma? Col senno di poi, una scoperta. Lì per lì, però, ho appreso la notizia in modo a dir poco precipitoso. Ero in vacanza in Perù, in fila alla biglietteria del Machu Picchu. Ma proprio lì, davanti a quella montagna maestosa, mi arriva un messaggio del mio ginecologo: “Paola, sono arrivati i risultati delle analisi. Ti confermo che sei in menopausa. Cerchiamo allora di viverla al meglio. Così ho deciso di dare spazio nel libro ai consigli di validi esperti che aiutano ad accettare il cambiamento per costruire un nuovo equilibrio“.