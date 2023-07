La pagina Wikipedia di Pomeriggio Cinque ha ancora la dicitura “2008 – in produzione”, ma quella che abbiamo visto terminare un mese fa è stata l’ultima edizione. Con i saluti finali di Barbara d’Urso dello scorso 3 giugno si è chiusa per sempre la trasmissione.

In quel momento Barbara d’Urso – che non era ancora a conoscenza del suo destino – aveva salutato i telespettatori della sua trasmissione dando appuntamento a settembre.

“Per voi amiche amiche, per voi amici miei, che mi seguite sempre da sempre e per sempre, ci vediamo ovviamente a settembre. Il mio cuore è vostro, dei miei due figli, della piccoletta e subito dopo è vostro. Anche questa estate, vi penserò sempre! Fatelo anche voi. Col cuore!”

Ecco l’ultimo video di Pomeriggio Cinque:

Pomeriggio Cinque torna a settembre su Canale5 con Barbara d’Urso!#pomeriggio5 pic.twitter.com/O7tpFIBm5E — trashtvstellare (@tvstellare) June 2, 2023

Pomeriggio Cinque chiude per sempre con Barbara d’Urso

Come da titolo, però, Pomeriggio Cinque ha chiuso per sempre con Barbara d’Urso perché il nuovo programma che prenderà il suo posto (e che sarà affidato a Myrta Merlino, giornalista di La7 celebre per il talk politico L’Aria Che Tira), avrà un altro nome. “Ah, mi par ovvio che il programma di Myrta Merlino non si chiamerà Pomeriggio 5“, ha scritto Davide Maggio su Twitter. Come si chiamerà quindi il nuovo competitor de La Vita in Diretta? Probabilmente lo scopriremo stasera appena i Palinsesti Mediaset saranno svelati da Pier Silvio Berlusconi.

Ah, mi par ovvio che il programma di Myrta Merlino non si chiamerà Pomeriggio 5 — Davide Maggio (@davidemaggio) July 4, 2023

Il programma è stato realizzato dalla testata giornalistica VideoNews ed è stato scritto dalla stessa Barbara d’Urso, da Giuseppe Rolleri e da Ivan Roncalli, autore e braccio destro della conduttrice. Ci sarà anche un cambio autoriale col nuovo programma?