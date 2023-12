Nuovo album di Britney: la Spears al lavoro con un’altra nota popstar

La scorsa estate gli Stargate hanno rivelato su Instagram di essere al lavoro al nuovo album di Britney Spears. Al progetto pare abbiano preso parte anche Danja (il produttore di Gimme More) e Caleb Stone, ma adesso si è aggiunto anche il nome di una famosa popstar.

Charli XCX al lavoro al nuovo album di Britney.

Secondo il The Sun la principessa del pop avrebbe reclutato Charli XCX per lavorare al suo decimo disco di inediti: “Possiamo rivelare in anteprima che la Spears ha ingaggiato la pop star britannica Charli XCX per scrivere per l’attesissimo progetto. Ci è stato detto da fonti certe che Britney in persona ha dato indicazioni su cosa vuole raccontare con la sua nuova musica. Un insider ci ha detto: “Il disco di Britney è tenuto top secret da tempo. Il lavoro dietro le quinte sta andando avanti da un bel po’ per mettere insieme una serie di canzoni potenti che possano riportare Britney in classifica con il botto. Lei è conosciuta come una delle più grandi pop star del 21° secolo, quindi c’è pressione affinché la musica sia fantastica. Charli è perfetta quando si tratta di scrivere canzoni pop intelligenti. È andata in studio all’inizio dell’anno per realizzare alcune canzoni seguendo le linee guida di Britney su ciò che sta cercando. Ha lavorato ad una traccia davvero forte che dovrebbe essere inserita nell’album, che il team di Britney spera possa uscire nel 2024″. Quindi ci possiamo aspettare un ritorno con il botto molto presto“.

Non solo il The Sun, qualche settimana fa anche Extra e Page Six hanno confermato che Britney è impegnata a registrare il disco del suo atteso comeback (l’ultimo album è del 2016): “Ha già ricevuto diverse canzoni da alcuni grandi artisti. Sta lavorando per mettere insieme un accordo con la Sony per quello che potrebbe essere un disco epico“.

Britney pronta a benedire il 2024 con il suo ritorno nel mondo della musica.