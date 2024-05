la ricetta del cocktail ideale per un aperitivo fresco e delizioso

Lo spritz alle fragole è un cocktail semplice e rinfrescante, ideale per un aperitivo estivo con gli amici. Il drink si ispira al classico spritz, ma con l’aggiunta di fragole, da schiacciare direttamente nel bicchiere e mescolare con prosecco, bitter, soda al limone e succo di lime. Il cocktail sarà poi servito decorato con una fragole, per renderlo ancora più invitante. Ecco come preparalo in pochissimo tempo con il nostro Elpidio per stupire i tuoi ospiti.

Se ami i drink a base di fragole, prova anche il rossini cocktail, realizzato semplicemente con polpa di fragola frullata e prosecco. Prova anche la limonata alle fragole, un drink analcolico fresco e dissetante.



Schiaccia le fragole nel calice con un pestello da cocktail e aggiungi il ghiaccio . Unisci il bitter e il prosecco .



Aggiungi una spruzzata di lime , un goccio di soda al limone per dare maggiore freschezza e mescola con un bar spoon . Decora con una fragola e servi il tuo spritz alle fragole .