Gaffe di Paolo Fox con Pamela Prati, interviene Matano: “Ti prego no!”

Ieri pomeriggio Paolo Fox è stato ospite a La Vita in Diretta e ha fatto le sue previsioni per il 2024. In studio c’era anche Pamela Prati, che è del Sagittario e quando è toccato al suo segno l’astrologo ha fatto una gaffe. Fox ha parlato di amori misteriosi e a distanza.

“Pamela Prati è del segno del Sagittario? Questo sarà un anno di grande movimento. Ma prima di tutto bisogna ricordare che il Sagittario è un segno di movimento. Le storie più belle per chi è di questo segno sono quelle in cui non ci si frequenta dalla mattina alla sera, magari quelle in cui c’è un amore a distanza, oppure non ci sono gelosie. Quindi ricordatevi di questa cosa e valutate con molta attenzione i vostri amori. Perché certe volte sono lontani, altre un po’ misteriosi”.

Em…

La gaffe di Paolo Fox e l’intervento di Alberto Matano.

Subito dopo la gaffe di Paolo, Alberto Matano è intervenuto: “Oddio Paolo un’altra volta? Qui lei ha già dato con l’amore a distanza! Ti prego no. L’amore deve essere reale. Però questa volta abbiamo anche le foto, non ha una storia a distanza, è un amore reale. C’è anche un anello di fidanzamento di Pamela, ma qui è davvero clamoroso. Ecco abbiamo anche uno scatto dove lui è di spalle“.

L’astrologo però ha ribadito il concetto: “Ecco, di spalle è meglio! Io in questo caso continuo a pensare che bisogna stare insieme, però anche concedersi i propri spazi. Comunque il Sagittario avrà una seconda parte dell’anno un po’ impegnativa. Comunque lasciamo passare i mesi che con Pamela le sorprese non mancano mai“.

Pamela Prati si è messa a ridere e ha detto che secondo lei Fox ha sbagliato le sue previsioni stellari: “Secondo me tu hai detto tutte cose sbagliate del Sagittario! Con me le sorprese non mancano? Non parlo, non vedo e non sento soprattutto“.

A distanza di quattro anni il Mark Caltagirone gate vive ancora!