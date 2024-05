Chi vincerà l’Eurovision 2024: classifica e previsioni degli scommettitori

A meno di una settimana dalla prima puntata (che andrà in onda martedì 7 maggio) è tempo di capire chi vincerà l’Eurovision Song Contest 2024. Dopo le prove di tutti i concorrenti e dall’ultimo aggiornamento qui su Biccy le cose sono cambiate e gli scommettitori hanno formulato delle nuove previsioni.

L’Ucraina con Alyona & J. Heil dal primo è scivolata al terzo posto, l’Italia con Angelina Mango è scesa dal secondo al quarto, mentre il Regno Unito con Olly Alexander è crollato dal terzo gradino del podio al margine della top 10. Al primo posto per gli scommettitori invece è balzato Baby Lasagna della Croazia, mentre la medaglia d’argento secondo i bookmaker dovrebbe andare alla Svizzera, con Nemo e la sua The Code. Malissimo per San Marino che con i Megara dovrebbe arrivare al terzultimo posto, appena sopra la Moldavia e Malta.

Loredana in questo momento…

Secondo voi chi vincerà l’Eurovision?

This just confirms to me that Ukraine is winning #Eurovision 🇺🇦 pic.twitter.com/28gYQ2W3or — Craig Mitchell 🇺🇦🇩🇪🇩🇰 (@craigmitch1991) May 1, 2024

Chi vincerà l’Eurovision Song Contest 2024: la top 20 secondo gli scommettitori.

1 Croazia – Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim 24%

2 Svizzera – Nemo – The Code 18%

3 Ucraina – a. alyona & J. Heil – Teresa & Maria 13%

4 Italia – Angelina Mango – La noia 11%

5 Paesi Bassi – Joost Klein – Europapa 8%

6 Francia – Slimane – Mon amour 4%

7 Israele – Eden Golan – Hurricane 3%

8 Irlanda – Bambie Thug – Doomsday Blue 3%

9 Grecia – Marina Satti – Zari 2%

10 Regno Unito – Olly Alexander – Dizzy 1%

11 Norvegia – Gåte – Ulveham 1%

12 Belgio – Mustii – Before the Party’s Over 1%

13 Austria – a Kaleen – We Will Rave​ 1%

14 Finlandia – Windows95man – No Rules! 1%

15 Svezia – Marcus & Martinus – Unforgettable 1%

16 Lituania – Silvester Belt – Luktelk 1%

17 Armenia – Ladaniva – Jako 1%

18 Georgia – Nutsa Buzaladze – Firefighter 1%

19 Slovenia – Raiven – Veronika 1%

20 Estonia – 5miinust & Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi 1%

21 Spagna – Nebulossa – Zorra <1%

22 Danimarca – Saba – Sand

23 Cipro – Silia Kapsis – Liar

24 Serbia – Teya Dora – Ramonda

25 Australia – Electric Fields – One Milkali

26 Germania – Isaak – Always on the Run

27 Lettonia – Dons – Hollow

28 Polonia – Luna – The Tower

29 islanda – Hera Björk – Scared of Heights

30 Lussemburgo – Tali – Fighter