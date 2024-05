Questa tastiera meccanica da gaming con led RGB è venduta ad un prezzo SHOCK su Amazon

Chi è alla ricerca di una nuova tastiera adatta al gaming non dovrebbe assolutamente lasciarsi sfuggire questa promozione della Gaming Week di Amazon, che permette di acquistarne una ad un prezzo davvero allettante.

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON Stiamo parlando della HyperX Alloy Elite 2, una tastiera meccanica cablata che dispone di tutto il necessario per soddisfare le esigenze dei videogiocatori. Oltre a tasti che montano gli switch meccanici HyperX, bilanciati per assicurare velocità e reattività, la tastiera dispone di un telaio robusto in acciaio che la rende resistente e duratura. Nella parte superiore del prodotto troviamo poi una serie di tasti multimediali che permettono di controllare il volume e altre funzionalità del PC grazie all’accesso rapido.

Tra le altre feature troviamo la funzionalità 100% anti-ghosting, il rollover N-key e un’utilissima porta USB 2.0 pass-through per collegare qualsiasi dispositivo in maniera comoda e veloce. Come ogni tastiera da gaming che si rispetti, inoltre la HyperX Alloy Elite 2 offre un’illuminazione RGB, personalizzabile tramite il software HyperX NGENUITY e migliorata grazie ai copritasti HyperX Pudding, che permettono ai led di illuminare perfettamente tutto il corpo della tastiera.

Questa tastiera viene venduta con uno sconto del 13%, ma al momento non sappiamo quanto durerà la promozione: vi suggeriamo quindi di acquistarla prima che le scorte si esauriscano nel caso in cui foste interessati.

