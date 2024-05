Chiarimento tra Oriana e Antonella: la Fiordelisi svela i retroscena

Quando Oriana Marzoli è entrata nella casa del Grande Fratello Vip ha subito legato con Antonella Fiordelisi e per qualche tempo le due sono state delle vere partner in crime, poi però il loro rapporto si è incrinato, la venezuelana si è avvicinata a Giaele e Micol, mentre Antonella ha trovato un’alleata in Nikita. Da quel momento la Fiordelisi e la Marzoli sono diventate nemiche giurate e se ne sono dette di tutti i colori (regalandoci però delle catfight degne di nota). Ad un anno dalla fine dell’ultimo GF Vip, tra due ex gieffine c’è stato un chiarimento e adesso pare siano bff.

La Fiordelisi ieri su Twitter ha parlato della reunion con l’ex nemicamatissima ed ha spiegato che adesso sono così in sintonia da sembrare sorelle. Stando al racconto di Antonella, Oriana è l’unica gieffina con cui ha ancora rapporti dopo la fine del GF Vip (con Nikita infatti ha discusso mesi fa).

“Io e lei siamo le uniche persone di quel programma che ci sentiamo sempre. Cioè, io non sento nessun altro e anche lei non sente altre persone, è una cosa unica. Noi non ce l’aspettavamo proprio. Lei è l’unico bel ricordo che mi ha lasciato quel programma e lei può dire lo stesso di me. Tra me e lei c’è proprio tanta sintonia, adesso dopo il chiarimento siamo tipo sorelle e non sembrava dal programma. nella casa come sapete litigavamo sempre.

Dopo che abbiamo fatto pace abbiamo visto tutto quello che dovevamo vedere, sappiamo tutto di tutti. Non ci sono state cose gravi nel nostro passato tra noi, io non ho fatto nulla di serio e nemmeno lei. Se l’ho sentita da poco? Sì, l’ho sentita, sta bene, adesso è in America. Lei è bravissima sta andando benissimo in quel programma. Lei ha fatto tanti reality, è molto portata. Non tutti possono fare tv, devi essere capace, devi piacere e intrattenere il pubblico e lei ha tutto. Ori è veramente una brava amica, è simpatica e non è invidiosa”.