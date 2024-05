“Non è giusto, aveva solo 15 anni”, un’intera comunità in lutto per la scomparsa del piccolo Dennis

Pozzallo, piccolo comune in provincia di Ragusa, è sotto shock per la morte del piccolo Dennis Zafarana. Il 15enne si è arreso a quanto pare dopo una lotta con una malattia congenita che non gli ha lasciato scampo. Tutta la cittadinanza è affranta ed ha potuto salutarlo per l’ultima volta questa mattina, quando si è celebrato il suo funerale nella chiesa Madre Madonna del Rosario.

Quando a perdere la vita è qualcuno di così giovane, addirittura adolescente, solo 15 anni, il vuoto che lascia non sconvolge solo la vita dei suoi familiari, ma tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo. La drammaticità aumenta ancora se possibile, come in questo caso, quando a decretare una fine così dolorosa è una malattia con la quale purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Dennis Zafarana, il ragazzino che si è spento in questi giorni a Pozzallo, piccolo comune in provincia di Ragusa, aveva una vita intera ancora davanti da vivere. Era uno studente ed era un grande tifoso dell’Inter, come testimonia la maglia nerazzurra che questa mattina è stata disposta sulla sua bara bianca, al centro della navata della chiesa Madre Madonna del Rosario.

Ad annunciare il suo decesso ci hanno pensato la sua mamma e il suo papà, Stefania e Vincenzo, che insieme alla sorella Siria e il fratello Mattia non riescono a trovare sollievo per un dolore immane, incalcolabile.

Il cordoglio per la scomparsa prematura di Dennis Zafarana

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social in questi giorni. Tutti hanno voluto mostrare vicinanza soprattutto alla mamma del ragazzino. Un “angelo”, così lo definiscono e ricordano tutti.

“Cara Stefania tu mamma speciale di una creatura altrettanto speciale. Tu con il tuo immenso amore sei stata forza per lui e lui adesso dal paradiso sarà forza per te per affrontare tutto questo. Il tuo angioletto sarà sempre vicino a te“: scrive un’utente sul profilo Facebook della donna. Luciano, il cugino di Dennis, scrive invece: